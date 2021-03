So vam kaj znane značajske poteze, kot so občutki pretirane pomembnosti in vsemogočnosti, želje po nadvladi, moči in slavi, prevelika občutljivost za kritiko, vzvišenost in aroganca, izbruhi jeze, besa, maščevalnost in odsotnost empatije? (Ravno tisti, ki empatije ne premorejo, povzročajo številne krivice drugim.) Kaj pa paranoidne ideje?

Toliko za uvod. Dovolj že imam sprenevedanja SDS in drugih Janševih vernikov, kako se mu godi krivica, ubogi on pa se mora braniti. Pri tem še kažejo na nedokončano tranzicijo in neizvršeno lustracijo. Dobro že občutimo, kaj pomeni preoblikovanje skupne države v avtokracijo, dolgoletne Janševe sanje, z lojalnimi, čeprav nestrokovnimi ljudmi na pomembnih položajih. Zadnje dni je zamenjal še predsednika upravnega odbora slabe banke, direktorje direktoratov na ministrstvu za zdravje, iz zdravstvenih zavodov je »počistil« 33 politično neodvisnih strokovnjakov, članov zdravstvenih svetov, že prej pa je nastavil nekaj svojih direktorjev bolnišnic. Je pripravljen teren za privatizacijo javnega zdravstva? Se bo novi minister za zdravje predsedniku vlade podredil?

Monopol nad resnico bi Janša rad dobil z obvladovanjem ter utišanjem novinarjev in z obvladovanjem ali uničevanjem medijev. Ste videli, kaj je naredil s STA? Bo SMC kaj storila zaradi vladnega kršenja zakonodaje? Nič? Predsednik parlamenta raje novinarje pošilja na sodišče. Že v prvem mandatu je Janša kršil medijsko svobodo, v teh mesecih to še stopnjuje. Verjetno se strinjate, da morajo mediji zrcaliti politično ter družbeno podobo, kar počno tudi s komentiranjem in kritiko vsakokratne vlade.

Predsednik vlade pa je v vsem »najboljši«, zato kritik ne prenese. Takoj se prelevi v žrtev in potem ego napaja pri svojih trobilih: Novi 24TV, Demokraciji in skoraj 20 SDS-portalih, ki širijo različno propagando in tudi veliko laži, žalitev ter sovraštva. (Izkazalo se je, da pri tem sodelujejo tudi Janševi poslanci pod lažnimi imeni. Kaj pravi etični kodeks, predsednik parlamenta?) SDS in NSi sta še ne tako dolgo nazaj s cerkvenimi dostojanstveniki vred zagovarjali predstavnika Cerkve Tadeja Strehovca, ki je omogočil objavo sovražnega članka, in vse podobne primere, da gre za svobodo izražanja, ki jo nepridipravi hočejo omejiti. Zdaj pa sta končno ugotovili, da sovražni govor obstaja. Vendar samo pri političnih nasprotnikih, lep primer naj bi bil »smrt janšizmu«. In izvor nizke ravni komunikacije v parlamentu je, seveda, Levica.

Janša vabi predstavnike EU, naj pridejo in se prepričajo o njegovem prav, čeprav se zaveda, da jih ne bo, sam pa se tudi ne bo odzval povabilu. Zdaj je razburil še muslimane, njegovi podporniki pa še kar zavajajo, da ne dela škode državi. Janševa poniževalna in arogantna komunikacija sega prek meja in tujina že dobro pozna njegov način delovanja. Ni zaslepljena, kot so nekateri tukaj, ki skupaj z njim tako odlično izvajajo strankarske programe. Ali poslanci DeSUS, ki ne sedijo na dveh stolih, ampak na Janševem priklopniku, sploh vedo, kaj je dobro za upokojence? Ne, če podpirajo tak demografski sklad. Tako anemičnih in kimajočih ministric za šolstvo in za pravosodje še nismo imeli. Se tako oklepata položaja ali se ju je lotil »stockholmski sindrom«? Kozlovičeva varuje vladavino prava z molkom, Kustečeva pa poučuje dijake, da je »odgovornost (plačevanje nedopustnih kazni) prvi korak v svet odraslosti«. Kdaj bo odrasla sama? Vrla Janja Sluga pa leporeči, da je »težava«, ko počneš stvari zgolj in samo zaradi svojih volilcev ter pri tem zanemarjaš širši družbeni interes«. Sprašujem jo, od kdaj je interes SDS širši družbeni interes.

Siti smo vse njihove »prvorazrednosti« in namernega zatiranja. Nekaj so omejitve zaradi epidemije, spet drugo je kršenje ustavnih pravic zaradi strahu pred našim revoltom: policijska ura, prepoved protesta, čeprav se upoštevajo vsi zaščitni ukrepi, ogromne kazni… Zato: »Dobromisleči z vseh koncev Slovenije, združite se in nam vrnite demokracijo.«

Polona Jamnik, Bled