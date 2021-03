Rekordno visoke temperature, ki so nas grele ob koncu februarja, so nakazale, da zna biti zime že konec, a tiste pod lediščem v prvih marčevskih jutrih so nas hitro opozorile, da še ni tako. In ker je vreme vedno bolj zmedeno, je nemogoče napovedati, kaj se bo glede temperatur ali padavin dogajalo do konca meseca in tudi v aprilu. Zato tudi enoznačnega odgovora na to, ali se splača zimske pnevmatike z letnimi zamenjati že čez en teden, 15. marca, kot dopušča zakon, ni mogoče dati.

»Veliko je odvisno od okolja, območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih je smiselno pričakovati slabše, celo vsaj začasne zimske razmere tudi v spomladanskih mesecih, v nižinah in posebej v priobalnem območju pa skorajda ne. Zavedati se je treba, da če se bomo odločili opraviti menjavo že okoli 15. marca, se moramo nato v prehodnem času ravnati po morebitnih trenutnih poslabšanih razmerah. V takih primerih se z letnimi pnevmatikami ne odpravimo na cesto,« je splošno pravilo za aktualen čas dal inštruktor varne vožnje pri AMZS Brane Legan in za lažjo orientacijo dodal, da v razmerah, ko je temperatura do 7 stopinj Celzija, svoje »delo« učinkoviteje opravijo zimske pnevmatike, pri okoli 7 stopinjah so si kar enakovredne, pri višjih temperaturah pa so letne pnevmatike učinkovitejše. »In to se nam lahko zgodi v enem dnevu, ko se lahko od jutra čez dan do poznih večernih ur temperature izrazito spreminjajo tudi do 10 ali več stopinj.«

Ogromne razlike v sestavi Da je zaradi vsega opisanega v primerjavi z zimsko sezono »naval« na menjavo pnevmatik okoli 15. marca občutno manjši, nam je povedal Gregor Korelc iz Avtocentra AvtoStop. »Največ voznikov se za menjavo zimskih pnevmatik z letnimi odloči pred daljšo potjo, najpogosteje pred prvomajskimi počitnicami. Z menjavo pnevmatik spomladi vozniki ne hitijo, saj so vse pogostejše zimske razmere tudi v aprilu ali celo maju,« je dodal, medtem ko je Brane Legan opozoril, da ko je prehodno obdobje mimo in so temperature višje ves čas, v veliki meri drži, da je letna pnevmatika tako pomembna kot zimska pozimi, saj so gumene zmesi pnevmatik pri obeh vrstah različne. V zimskih so dodane snovi, ki omogočajo potrebno prožnost pri nizkih temperaturah, posledično se zaradi tega v letnih razmerah z višjimi temperaturami hitreje in predvsem preveč segrejejo, zasnova letnih pnevmatik pa pri višjih temperaturah zagotavlja boljši oprijem in vodljivost ter krajšo zavorno pot. »Razlika v dolžini zavorne poti med zimsko in letno pnevmatiko lahko pri temperaturah nad 15 stopinj Celzija znaša tudi do sedem metrov v korist letne pnevmatike. To predstavlja skoraj petino zavorne poti sodobnega avtomobila od dosežene hitrosti 100 kilometrov na uro do ustavitve,« pa nam je povedala Romana Stare iz družbe Goodyear Dunlop Sava Tires in dodala, da je poleg varnostnega smiselno vzeti v obzir tudi stroškovni vidik. Prepričanje, da bomo z vožnjo na setu zimskih pnevmatik skozi leto prihranili denar, je namreč zmotno, saj bo njihova življenjska doba zato občutno krajša, neekonomične pa so tudi z vidika porabe goriva. No, ko zimske pnevmatike enkrat snamemo in te še niso za »v smeti«, temveč nanje računamo še tudi v prihodnje, je treba paziti tudi na to, kako jih shranimo. In seveda, kako so bile med zimo shranjene letne. »Pri hrambi pnevmatik, ki so na platiščih, svetujemo dvig tlaka v pnevmatiki na 4 bare. Z zadostnim tlakom v pnevmatiki se izognemo deformaciji pnevmatike. Vedeti je treba, da zrak v pnevmatiki počasi izginja, kar lahko vpliva na obliko pnevmatike po hrambi. Pnevmatike na platiščih shranjujemo pokončno, obešene na kavlje, ali ležeče druga na drugi, do največ 4, ob tem pa moramo paziti, da pnevmatik nič ne stiska, pritiska, kar bi po nekaj mesecih hrambe na pnevmatiki lahko pustilo sledi. Pnevmatike, ki niso na platiščih, shranjujemo pokončno, ob tem pa jih moramo redno obračati. Paziti moramo tudi, da na pnevmatike nikoli ne odlagamo nobenih drugih predmetov,« je razložil Gregor Korelc in kot možnost, da se izognemo zapletom, priporočil shranjevanje pri vulkanizerju.

Letos nova nalepka Kot opažajo naši sogovorniki, je zavedanje o pomembnosti primernih in kakovostnih pnevmatik med vozniki sicer vsako leto večje, Gregor Korelc pa ob tem pravi, da je večinoma naposled še vedno odločilna cena, a v isti sapi dodaja, da so cene pnevmatik v primerjavi s prejšnjimi leti občutno padle, tako da je razlika v ceni med kakovostnimi pnevmatikami priznanih blagovnih znamk in tako imenovanimi kitajskimi pnevmatikami razmeroma majhna. »V prvih dneh po objavi testov letnih pnevmatik (ADAC, AMZS) so najbolj iskane tiste pnevmatike, ki zasedajo prva mesta na aktualnih testih,« še pravi Korelc, mi pa dodajamo, da o zadnjih aktualnih testih več pišemo na naši spletni strani. Ko letos pišemo o pnevmatikah, ob tem ne moremo mimo velike novosti, ki se obeta od maja – takrat bo na podlagi uredbe EU v veljavo stopila obvezna uporaba novih nalepk pri novih pnevmatikah. Nova oznaka EU za pnevmatike bo zagotovila večjo jasnost z več vidikov zmogljivosti pnevmatik, z novimi, dodatnimi smernicami pa bodo na spletu na voljo podrobnejše informacije – da bodo potrošniki in strokovnjaki lažje sprejeli pravilno odločitev, ko bodo izbirali pnevmatike. »Ključne novosti nove nalepke bodo, da bosta izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi ocenjevana z razredi od A do E, da se bo zunanji kotalni hrup ocenjeval s črkami od A do C, da bo nalepka vsebovala QR-kodo, ki se bo lahko skenirala in se bo tako omogočil dostop do podatkov o pnevmatiki, ki so na voljo v javno dostopnem delu podatkovne baze EU…« je poudarila Romana Stare. In za konec: čeprav zakon ne določa kazni za vožnjo z zimskimi pnevmatikami v času, ko so primernejše letne, pri policiji vseeno opozarjajo, da v okviru nadzorov prometa tudi v toplejših mesecih preverjajo ustreznost pnevmatik, pri čemer kontrolirajo predvsem izrabljenost. Globa za obrabljene pnevmatike (če imajo globino dezena pod 1,6 milimetra) znaša 400 evrov. Še veliko več o letnih pnevmatikah pa na spletni strani dnevnik.si.

Dobro povprečje na testih Tako kot vsako leto je tudi letos AMZS v sodelovanju z drugimi partnerskimi evropskimi klubi izvedel obsežno testiranje novih letnih pnevmatik. Tokrat so pod drobnogled vzeli skupno 32 pnevmatik, in sicer 15 novih letnih pnevmatik dimenzije 205/55 R 16 in 17 novih pnevmatik dimenzije 225/50 R 17. S prvimi so denimo opremljeni številni avtomobili nižjega srednjega razreda, z drugimi pa avtomobili srednjega razreda in tudi številni športni terenci. Rezultati so bili spodbudni, saj med vsemi za nakup odsvetujejo le eno, med drugim pa pri AMZS pravijo, da se je pokazalo denimo tudi, da se najboljša pnevmatika na suhem asfaltu pri zaviranju od 100 km/h do zaustavitve ustavi 4,5 metra prej kot najslabša, da je razlika med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri zaviranju na mokrem od 80 km/h do zaustavitve kar 7,3 metra, da najboljša pnevmatika »splava« na mokri cesti pri 84,4 km/h, najslabša pa pri 77 km/h, da z najboljšo pnevmatiko lahko prevozimo 53.600 kilometrov, z najslabšo pa le 24.700 kilometrov ter da z najbolj varčno pnevmatiko na 100 kilometrih vožnje porabimo 3 decilitre goriva manj kot z najmanj varčno. Podrobnejši rezultati so v priloženih tabelah.

Padec prodaje Tako kot vsa področja avtomobilske industrije je epidemija novega koronavirusa prizadela tudi gumarsko. Raziskava Continentala je pokazala, da je v Sloveniji leta 2020 trg pnevmatik za osebna vozila in kombinirana vozila v primerjavi z letom 2019 zabeležil 20,2-odstotni padec; prodaja letnih pnevmatik se je zmanjšala za 21,2 odstotka, zimskih pa za 21 odstotkov, medtem ko je prodaja celoletnih pnevmatik celo narasla za 12,4 odstotka. Trend upadanja prodaje je sicer prizadel celotno Evropsko unijo, kjer je bila v primerjavi z letom 2019 prodaja pnevmatik manjša za 12,1 odstotka. Analiza po kategorijah pokaže 12,1-odstotni upad prodaje letnih pnevmatik in 18,5-odstotni upad prodaje zimskih pnevmatik, hkrati pa 6,7-odstotno rast prodaje celoletnih pnevmatik. »Leto 2020 je bilo posebno leto z vseh vidikov, saj je pandemija v svet vnesla dodatno negotovost. Dobro smo se prilagodili, čeprav je k rezultatom veliko prispevalo to, da sta vrhunca zdravstvene krize sovpadla z dvema vrhuncema za industrijo pnevmatik. Upad sicer ni bil zgolj lokalen, temveč tudi regionalen in vseevropski,« je ob tem povedal Vilmos Tokaji, vodja prodaje pri Continental Southeast Europe.

Kaj pravi zakon? Zakon določa, da moramo imeti med 15. novembrom in 15. marcem vozniki na vseh kolesih bodisi zimske pnevmatike bodisi letne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige. In takšno primerno opremljenost policija tudi večkrat preverja. Kako pa je v drugem, prihajajočem obdobju leta, to se pravi med 15. marcem in 15. novembrom? Takrat letne pnevmatike niso obvezne, policija pa v okviru nadzorov cestnega prometa vseeno kontrolira tudi ustreznost pnevmatik, predvsem izrabljenost – kazen za neustrezne je 400 evrov. »Lahko pa vedno seveda svetujemo, da nudi letna pnevmatika v toplejših razmerah večjo varnost,« so nam ob tem povedali na policiji in dodali, da po njihovem mnenju zakonodaje na tem področju ni treba spreminjati. »Vsak posameznik pa mora svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti in okoliščinam, med katere sodijo tudi zimske pnevmatike, nameščene na vozilu poleti.«

Celoletne pnevmatike so kompromis Opcija za določene avtomobile in voznike so seveda tudi celoletne pnevmatike, ki naj bi bile, kot pove že njihovo ime, primerne ta uporabo vse leto. »Celoletne pnevmatike so razumen kompromis med zmogljivostmi letnih in zimskih pnevmatik, tako po konstrukciji kot po dezenu tekalne plasti in uporabljenih zmeseh. Tako predstavljajo sprejemljivo možnost za območja z zmernim zimskim vremenom, kar pomeni brez hudega sneženja in s temperaturami, ki redko padejo pod ničlo. Priporočali bi jih voznikom, ki vozijo na območjih z milejšimi zimami, na primer v priobalnem pasu, niso izpostavljeni ekstremnim zimskim razmeram, kot sta sneg in led, na leto prevozijo manjše število kilometrov ter želijo uporabljati isti komplet pnevmatik vse leto. V primeru, da voznik na leto prevozi več kot 10.000 kilometrov, živi na območju, kjer se srečuje z zimskimi razmerami, kot so sneg in nizke temperature, ali pa se odpravi na smučanje v bolj 'alpske predele', je vsekakor priporočljivo uporabljati oba seta pnevmatik – torej letne za poletno sezono in zimske pnevmatike za zimsko sezono,« nam je povedala Romana Stare iz družbe Goodyear Dunlop Sava Tires in dodala, da celoletne pnevmatike predstavljajo enega najhitreje rastočih segmentov v industriji avtoplaščev, s čimer se strinja tudi Vilmos Tokaji, vodja prodaje pri Continental Southeast Europe. »Celoletne pnevmatike postajajo vedno pogostejša rešitev pri nekaterih skupinah voznikov in v nekaterih okoljih, medtem ko se večina voznikov, ki na leto prevozijo veliko kilometrov, še vedno zaveda pomena pnevmatik, ki so izdelane namensko za letne ali zimske razmere.«