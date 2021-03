»Igrati v osmini finala med evropsko elito – takšna priložnost se v karieri ponudi le redko, zato bomo naredile vse, da jo izkoristimo,« je pred tekmo dejala Krimova vratarka Jovana Risović. In prav 27-letna Srbkinja je postala junakinja v Stožicah, saj je na svoji najboljši predstavi v karieri in eni najboljših nasploh v rokometni zgodovini zbrala neverjetnih 26 obramb, ustavila pa je več kot 55 odstotkov strelov. Čeprav so gostje prišle v Ljubljano brez treh nosilk igre, zunanjih igralk in ruskih reprezentantk (Darja Dmitrijeva, Elana Mihajličenko, Polina Vedehina), ki so v letošnji ligi prvakinj skupaj dosegle že 128 golov, verjetno nihče ni pričakoval, da bodo krimovke tako povozile CSKA.

Začasna kapetanka Risovićeva – zaradi poškodbe Nine Žabjek – je z golom prek celega igrišča na prazna ruska vrata v 19. minuti poskrbela za prvo vodstvo s plus pet (10:5). A gostje so v nadaljevanju izkoristile več kot devetminutni Krimov strelski post in se z delnim izidom 4:0 približale na 10:11. V drugem polčasu je odlična taktika trenerja Uroša Bregarja, s katero je povsem ustavil rusko zunanjo linijo, petkrat prinesla rekordnih šest golov prednosti (prvič pri 19:13 v 48. minuti). Risovićeva je gostjam jemala voljo do rokometa, v napadu so blestele Brazilka Samara da Silva Vieira (7 golov), Francozinja Oceane Sercien Ugolin (6) in Slovenka Nataša Ljepoja (5), ki so dosegle kar 72 odstotkov vseh Krimovih zadetkov za zmago, po kateri je precej zadišalo po evropskem četrtfinalu. CSKA, novinca v ligi prvakinj, je pred še večjim polomom rešila že 42-letna brazilska vratarka Chana Masson de Souza, ki je v praznih Stožicah zbrala dvanajst obramb.

»Krim šokiral CSKA« – to je naslov članka na spletni strani evropske zveze EHF, za šok pa je bila najzaslužnejša Risovićeva. »Soigralke so z odlično obrambo pomagale k moji dobri predstavi. Prav igra v obrambi, s katero smo ustavili zunanjo linijo, najmočnejše orožje CSKA, in nato odigrali hitre (pol)protinapade, je bila ključ do uspeha,« je ocenila Risovićeva, ki je pred lanskim prihodom v Slovenijo že igrala v tujini na Danskem (Randers), Madžarskem (Kecskemeti) in Hrvaškem (Podravka). A srbska reprezentantka pred povratno tekmo opozarja: »V Ljubljani je bil šele prvi polčas dvoboja v osmini finala in nič še ni odločeno. A upam in verjamem, da bomo tako dobro igrale tudi v Rusiji in napredovale med osem najboljših v Evropi.«