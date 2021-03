V Smledniku bodo gradili prizidek k osnovni šoli Simona Jenka. Z javnim naročilom občina išče izvajalca, ki bo zgradil tri matične učilnice druge in tretje triade, zraven pa še tri kabinete za pedagoge, garderobe za telovadnico in povezovalni hodnik do sosednjega objekta. Prizidek bo obsegal 444 kvadratnih metrov in bo zgrajen v pritlični etaži. Med drugim bodo uredili tudi vhod za zunanje obiskovalce telovadnice in rekonstruirali del jedilnice, odstranili garderobe za telovadnico, ki se selijo v prizidek, obnovili pa bodo tudi sanitarije v prostoru za čistila in v kuhinji.

»Predvidena je v celoti armiranobetonska gradnja s streho v naklonu in pasovnimi armiranobetonskimi temelji. Prizidek se bo v celoti priključeval na interne vode za zagotavljanje komunalne opremljenosti,« so zapisali na občini in dodali, da bodo uredili tudi okolico šole. »Zunanja ureditev predvideva 18 parkirnih mest na zahodni strani šolskega poslopja. Ob novi dozidavi bo urejena manjša ozelenitev in ureditev dovoznih površin,« pravijo. Podjetja, ki bi želela graditi prizidek, imajo za oddajo ponudbe čas do 30. aprila.