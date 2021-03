Ko beseda nanese na legendarne stvari ali osebe z bogato zgodovino, takšne, ki so svoje ime gradile skozi leta in desetletja, je jasno, da pri večini vse ni bilo vselej zgolj lepo. Vmes so bila tudi obdobja, ki niso v najlepšem spominu, a vse, kar si je prislužilo omenjen status, je po vsakem padcu našlo pot nazaj na vrh. Ne nazadnje to velja tudi za tiste avtomobile, ki so bili ali so še vedno z različnimi generacijami prisotni več desetletij in jih pojmujemo kot legendarne, dasiravno vse generacije niso bile enako dobre ali enako uspešne.

A kot omenjeno, to velja za večino. Ne pa za vse. Vmes se najdejo tudi izjeme, takšni, ki so bili vselej pri vrhu ali na njem. Mednje bi lahko šteli tudi Mercedesove avtomobile SL, katerih celo serijo od leta 1954 do danes, kot tudi vsako generacijo posebej, lahko pojmujemo za legendarno. Spomnimo se samo prvega, 300 SL »gullwing«, pa druge generacije s snemljivo trdo streho in njeno konkavno linijo, zaradi česar se je je prijel vzdevek pagoda… No, tretja generacija, od začetka izdelave katere letos mineva 50 let, s kodnim imenom R 107, pa se je v zgodovino med drugim vpisala kot druga najdaljša serija po času proizvodnje v zgodovini znamke, takoj za razredom G. Izdelovali so jo namreč vse do leta 1989, torej 18 let.

Kaj lahko bi bil »targa« Odločitev, da bo predhodnik, priljubljena pagoda, dobil naslednika, je upravni odbor Mercedesa po intenzivnih debatah sprejel 18. junija 1968. Pri čemer niti ni bilo vprašljivo, ali bo naslednik zapeljal na ceste, temveč bolj, kakšne vrste bo. Oziroma natančneje – kakšno streho bo imel. Predlogi so šli namreč v smer, da bi morali poseči po tako imenovani različici »targa«, pri kateri je snemljiva le manjša strešna panela, zadnje steklo in lok pa sta fiksna. Torej nekakšen polkabriolet. Avtomobili povsem »zgoraj brez« so bili namreč takrat predvsem v ZDA udeleženi v številnih prometnih nesrečah s smrtnimi izidi, zaradi česar je v zraku visela grožnja, da odprtih avtomobilov tam ne bodo več homologirali, ZDA pa so bile za SL zelo pomemben trg. A naposled so se vendarle odločili ohraniti tradicijo in SL je v osnovi ostal odprti dvosedežni avtomobil s premično platneno streho in dodatno snemljivo trdo, ki se jo je v celoti odstranilo in shranilo, denimo v garaži. Največ zaslug za takšno odločitev gre vodji razvoja Hansu Scherenbergu, ki se je za odprto različico boril z vsemi močmi. »SL mi je prinesel ogromno zadovoljstva, a me stal tudi veliko živcev. Odločitev nikakor ni bila lahka, z njo pa je name padla še dodatna odgovornost,« je strnil dogajanje na odločilnem sestanku. Novi SL je kmalu za tem dobil tudi produkcijsko ime R 107, pri čemer je črka R predstavljala okrajšavo za roadster – to je bilo pri SL prvič, da so avto interno poimenovali tako in ne več s črko W (Wagen) kot pri predhodnikih. Glavna skrb je bila varnost, ki so ji ogromno pozornosti namenili že med razvojem in z različnimi prijemi, kot je bil denimo ojačan okvir vetrobranskega stekla, ki je bilo za dodatno trdnost ob tem močneje in globlje pritrjeno v okvir, dosegli, da se je na testih, pri katerih so avto z višine obrnjenega spustili na tla, kar je simuliralo nesrečo s prevračanjem, zelo izkazal. Kasneje, v letih 1980 in 1982, pa so mu namenili tudi sistem ABS in zračne blazine.