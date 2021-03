Fak se je v končnici v skupini šestih tekmovalcev boril celo za tretje mesto. Dobro izhodišče si je pripravil s 100-odstotnim streljanjem, saj je bil eden od treh tekmovalcev, ki so zadeli vseh 20 tarč. V sami končnici je Faka prehitel Francoz. Za Fakom pa so v zadnjem krogu zaostali zvezdniki biatlona Norvežan Sturla Holm Laegfreid, Francoza Quentin Fillon Maillet in Emilien Jacquelin ter Nemec Benedikt Doll.

V ospredju si je Tarjei Boe priboril zmago po zaslugi vsega enega kazenskega kroga. Na zadnje streljanje je prišel skupaj z Desthieuxom, ki pa je bil enkrat nenatančen, kar je izkoristil Johannes Thingnes Boe in si priboril drugo mesto, s čimer je povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Zelo dobro je nastopil tudi Miha Dovžan, ki je z vsega enim zgrešenim strelom napredoval s 55. na 28. mesto. Rok Tršan je bil 55. Zaradi spremenjenega razporeda tekmovanj, ki je posledica pandemije covida-19, bodo biatlonci tudi prihodnji teden nastopali v Novem Mestu. Ta je prevzel tekmo namesto Pekinga, ki bi moral gostiti olimpijsko generalko.