Magnitudo sredinega potresa so ocenili na 6,3, četrtkovega pa na 5,9. Potresa sta uničila na stotine poslopij v krajih Larisa, Elasona, Tirnavos in Farkadona. Poškodovanih je bilo 11 ljudi.

Po pregledu okoli 1800 poslopij so pristojne službe ocenile, da jih bo 898 treba porušiti, med njimi je tudi več bolnišnic, šol in cerkva. Na območju je sicer precej kamnitih stavb, starih več kot 70 let.

Oblasti si zaradi deževnega in hladnega vremena prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev zadostnega števila šotorov in prikolic za tiste, ki so ostali brez domov. Guverner pokrajine Tesalija Kostas Agoratos je danes zagotovil, da bodo začasne stanovanjske enote oskrbeli s priključki za vodo in elektriko. Vsaki v potresu prizadeti občini pa bodo oblasti za financiranje nujnih izdatkov v ponedeljek prispevale po 300.000 evrov.

Seizmologi napovedujejo, da se bodo popotresni sunki pojavljali še več mesecev, in opozarjajo, naj se ljudje ne vračajo v poškodovane domove. »Popotresne aktivnosti bodo trajale vsaj še štiri ali pet mesecev, zato je za prizadete družine najboljša rešitev začasna selitev v bivalne zabojnike,« je za časnik Kathimerini dejal direktor Grškega geodinamičnega inštituta Akis Tselentis.

Močnejši popotresni sunek z magnitudo 4,2 je sicer v soboto že stresel območje mesta Elason v Tesaliji.

Grčija sicer leži na številnih tektonskih prelomnicah. Občasno jo prizadenejo potresi, a se ti večinoma pojavljajo na morju in ne povzročijo žrtev. Sta pa dva najstnika umrla v zrušenju stavbe na grškem otoku Samos po potresu z magnitudo 7,0 oktobra lani v Egejskem morju.