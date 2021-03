Kot so pri NIJZ zapisali na twitterju, lahko sobotne podatke o okuženih s koronavirusom danes pričakujemo šele v večernih urah. Po vladnih podatkih so sicer v petek ob 5287 PCR testih potrdili 920 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je šest covidnih bolnikov. Število hospitaliziranih bolnikov je prvič po lanskem oktobru padlo pod 500, kar je eden od pogojev za prehod v rumeno fazo ukrepov. Sedemdnevno povprečje števila okužb pa znaša 776.

Jutri odprtje lokalov v posavski regiji in Jugovzhodni Sloveniji

Gostinski lokali v posavski regiji in Jugovzhodni Sloveniji bodo lahko v ponedeljek odprli terase in vrtove. Zaradi boljše epidemiološke slike, obe regiji sta v rumeni fazi, bodo lahko v enotedenskem poskusnem obdobju na zunanjih površinah stregli med 6. in 19. uro, pri čemer bo treba upoštevati navodila NIJZ.

Če se bo število okužb povečalo, bo vlada lokale znova zaprla, je povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Prav tako bi lahko vlada lokale znova zaprla, če bodo inšpektorji zaznavali večje število kršitev veljavnih pogojev obratovanja. O obratovanju po izteku poskusnega obdobja bo vlada presojala na seji prihodnji teden.

Upoštevati bo treba navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). »Apeliram tako na gostince kot tudi na goste: ravnajmo odgovorno in spoštujmo ukrepe, da se lahko čim prej vrnemo v normalno življenje,« je poudaril Počivalšek.

Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo tudi morali enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom - izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.

Strežba bo dovoljena izključno za mizami. Razdalja med osebami bo morala biti najmanj 1,5 metra, med robovi miz bodo morali gostinci zagotoviti tri metre razdalje. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe. Glede na velikost terase ali vrta bo določeno največje dovoljeno število gostov.

Nujno bo razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na teraso ali vrt ter razkuževanje miz pred menjavo gostov za njimi. Nujna bo tudi odstranitev ali prilagoditev predmetov v skupni uporabi, kot so začimbe ter igrače, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.

V ti dve regiji bodo lahko na pijačo ali obrok potovali vsi prebivalci Slovenije z izjemo obalno-kraške regije, ki je zaradi povečanega števila okužb v rdeči fazi. Med oranžno in rumeno obarvanimi regijami prehajanje ni omejeno.

Gostinski lokali so vrata zaprli 23. oktobra lani. Od takrat so lahko storitve potrošnikom ponujali le v obliki dostave na dom ali osebnega prevzema. Je pa bilo ves čas dovoljeno izvajanje storitev za poslovne subjekte, torej je lahko gostinec denimo malice stregel zaposlenim v določenem podjetju, s katerim je imel sklenjeno pogodbo. Večji del zaprtja gostinci sicer za to možnost niso vedeli oz. trdijo, da so bila pojasnila vladnih služb glede te možnosti neenotna.