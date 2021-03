Lastnik kombija je zalotil vlomilca in se jima začel približevati, zato sta pobegnila v avtomobil ter se s kraja odpeljala, pri tem pa skoraj povozila oškodovanca, ki je želel vozilo ustaviti. Odtujila sta ročno orodje in s tem povzročila okoli 500 evrov škode. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vlomilca sta vozila starejši model avtomobila znamke Renault scenic sive barve, ki je imel nameščene različne registrske tablice ljubljanskega območja.

Okoli 22.30 pa so trije neznanci na območju Viča pristopili do moškega, ga pretepli, mu nato odvzeli mobilni telefon in denar ter s kraja zbežali. Moškega, ki je bil lažje poškodovan, so oškodovali za okoli 200 evrov. Policisti tudi v tem primeru še nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

So pa medtem logaški policisti med hišno preiskavo pri 51-letnem domačinu odkrili dva prirejena prostora za gojenje prepovedane droge konoplje. Pri tem so zasegli več kot 150 posajenih rastlin, okoli 100 gramov posušene rastline in različne pripomočke za gojenje in preprodajo prepovedane droge.

Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so še sporočili s policije.