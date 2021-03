#video V Sanremu zmaga za rokovsko skupina Maneskin

Na finalu 71. festivala italijanske popevke v Sanremu je v soboto zmagala rokovska zasedba Maneskin s pesmijo Zitti e buoni (Tiho in pridni). Na festivalu, ki je zaradi epidemije covida-19 prvič potekal brez občinstva, sta drugo mesto zasedla Francesca Michielin in reper Fedez s skladbo Chiamami per nome (Pokliči me po imenu).