»Če je Bog bog miru – kar je – potem je narobe, da se vojskujemo v njegovem imenu,« je dejal papež na trgu Hoš al Bieja v središču Mosula, na katerem stojijo štiri zdaj močno poškodovane cerkve. »Če je Bog bog ljubezni – kar je – potem je narobe, da sovražimo naše brate in sestre,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal papež. »Danes molimo k vsemogočnemu Bogu za vse žrtve vojne in oboroženih konfliktov. Tu v Mosulu so tragične posledice vojne in sovražnosti še posebej vidne,« je dejal.

»Kako kruto je, da je bila ta država, zibelka civilizacije, prizadeta s tako barbarskim udarcem, ko so bila uničena starodavna svetišča, na tisoče ljudi - muslimani, kristjani, jazidi in drugi - pa so bili prisilno pregnani ali ubiti,« je opozoril papež. »Danes vendarle izpostavljamo naše prepričanje, da je bratstvo bolj vztrajno od bratomora, da je upanje močnejše od sovraštva, da je mir močnejši od vojne,« je še dodal papež v svoji molitvi v Mosulu.

Zatem se je podal v mesto Karakoš, ki leži približno 30 kilometrov vzhodno od Mosula. To mesto je bilo dom velike krščanske skupnosti, dokler ga džihadisti IS niso povsem razdejali, njegove prebivalce pa pregnali.

Papežev obisk v Iraku velja tudi za simbolno gesto povezovanja z muslimani. Frančišek je odločen zagovornik povezovanja med različnimi verami in je v preteklosti obiskal že več muslimanskih držav, med njimi Bangladeš, Turčijo, Maroko in Združene arabske emirate. Leta 2019 je z enim glavnih predstavnikov sunitov na svetu, šejkom Ahmedom al Tajebom v Abu Dabiju podpisal dokument o dialogu med kristjani in muslimani.