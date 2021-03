»Glede na razmere na trgu in denarno politiko Evropske centralne banke smo v Novi KBM sprejeli poslovno odločitev, da predvidoma s 1. junijem začnemo zaračunavati ležarine tudi strankam, ki so fizične osebe,« so pojasnili in spomnili, da strankam za naložbe ponujajo alternativne produkte, kot so vzajemni skladi in naložbena zavarovanja.

Nova KBM bo v obračunu nadomestila upoštevala seštevek povprečnih mesečnih stanj sredstev na transakcijskih računih in paketih v evrski valuti, na predplačniškem računu, na varčevalnih računih v evrski valuti ter sredstev na vseh vrstah depozitov v evrski valuti, na rentnem varčevanju in na Za-to varčevanju, sklenjenih od 1. junija, so navedli.

Pred Novo KBM sta uvedbo ležarin za fizične osebe z aprilom napovedali NLB in SKB. V ostalih bankah so nedavno povedali, da tega zaenkrat ne načrtujejo, a da pozorno spremljajo dogajanje na trgu. Vse banke pa nadomestila zaračunavajo za visoka stanja vlog pravnih oseb.