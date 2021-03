Z moško ekipno tekmo se je zaključil skakalni spored na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Na veliki skakalnici pod Senčno goro se je odvijala prava bitka petih enakovrednih reprezentanc, zato je bilo danes za medaljo potrebno osem odličnih skokov. Med reprezentancami, ki so se borila za najvišja mesta, je bila tudi slovenska četverica, ki je nastopila v postavi Cene, Peter, Domen Prevc in Anže Lanišek. Slovenija je na koncu končala na zadnjem mestu med peterico, od medalje pa jo je ločilo 21,2 točke. Naslov svetovnega prvaka so si priskakali domačini Nemci, ko so v zadnjem skoku prehiteli Poljake, ki so padli celo na tretje mesto. Srebrni so bili Avstrijci. Nemci so nastopili v postavi Pius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler in Karl Geiger.

Za Slovenijo je tekmo odprl Cene Prevc, ki je iz slovenske četverice imel najslabši dan. Čeprav je na tem prvenstvu skakal odlično, je danes dvakrat zamudil z odskokom na mizi, kar je tekmecem omogočilo, da so si nabrali prednost pred Slovenijo. Cene je v prvi seriji pristal pri 129, v drugi pa 126,5 metrih. V njegovi skupini sta blestela predvsem Poljak Piotr Zyla in Japonec Jukija Sato. »Malce sem razočaran, da so se mi napake pripetile ravno danes,« je bil nad svojimi skoki razočaran Cene. Kot drugi je bil na vrsti najbolj izkušen izmed bratov Prevc, Peter. V prvo je odlično popravil napako Ceneta in je s 135,5 metri zmanjšal zaostanek za reprezentancami. V drugo je tudi Peter storil manjšo napako, kar je v tistem trenutku žal že pomenilo, da se bo Slovenija težko borila za medaljo. Zelo dobro je nastopil Domen Prevc, ki je upravičil zaupanje trenerja Roberta Hrgote, da ga je uvrstil v ekipo. S skokoma dolgima 129,5 in 135 metra je bil drugi najboljši posameznik slovenske ekipe. »Škoda, ker tudi prvi skok ni bil tako dober kot drugi. A s svojim nastopom sem zadovoljen,« je občutke ob svojem prvem nastopu na tem svetovnem prvenstvu strnil Domen.

Vlogo kapetana je odlično opravil Anže Lanišek, ki pa je lahko le zmanjšali zaostanek za četrto Japonsko in tretjo Poljsko, ni pa reprezentance moral popeljati do medalje. »Pokazali smo malce premalo za medaljo, a smo se vsi borili. Domen je pokazal super finalni skok, a v celoti smo naredili preveč napak, da bi lahko bili višje. Vseeno sem z nastopi v Oberstdorfu zadovoljen in smo dosegli dobre rezultate,« je nastope vseh ocenil Lanišek, ki je danes skočil 134 in 133,5 metra.

Izjemno napeto je bilo tudi v boju za medalje, kjer so bili zelo izenačeni Nemci, Avstrijci in Poljaki. Nemci so bili najboljši po prvi seriji, a so se nato v ospredje prebili Poljaki, ki so vodili vse do finalnega nastopa. Nemci so imeli minimalen zaostanek, blizu so bili tudi Avstrijci. Najprej je Avstriji medaljo zagotovil svetovni prvak Stefan Kraft. A najboljši skok v finalni seriji je uspel domačinu Karlu Geigerju, ki je s 136 metri vrgel rokavico Poljaku Dawidu Kubackemu. Poljak ni zdržal pritiska in Poljska je padla celo na tretje mesto, naslov pa je tako ostal doma. Karl Geiger je tako prišel do še četrte medalje na tem svetovnem prvenstvu, druge zlate. Nemci pa so na koncu slavili kar preprečljivo s prednostjo 11,1 točke pred Avstrijo. Poljska je zaostala 15,4 točke. Na četrtem mestu so bili Japonci, povsem pa so na šestem mestu razočarali Norvežani.