Ljubljanske rokometašice so z odliko opravile domačo nalogo in na prvi tekmi osmine finala najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini po pravi simultanki srbske vratarke Jovane Risović, ki je ubranila kar 25 strelov, premagale tekmice iz Moskve za pet golov, končna odločitev o napredovanju v četrtfinale pa bo padla čez teden dni v ruski prestolnici.

Krimovke so v začetku tekme prikazale naravnost sijajno predstavo. Njihova obramba je bila na najvišji možni ravni, ob tem je Risovićeva takoj dosegla pravo delovno temperaturo in nanizala nekaj bravuroznih obramb. V napadu so prikazale domiselno in raznovrstno predstavo, dobro je delovala tudi naveza na krožno napadalko Natašo Ljepoja, ki je v uvodnih devetih minutah dosegla tri gole.

Izbranke Uroša Bregarja so uvodoma povsem zasenčile goste iz ruske prestolnice. V 11. minuti so vodile s 6:3, pet minut kasneje z 8:4, njihovega naleta ni zaustavila niti minuta odmora tekmic iz Moskve.

Ljubljančanke so bile tudi po njej korak pred Moskovčankami, najvišjo prednost pa so si priigrale v 19. minuti, ko je vratarka Risovićeva zadela prazna vrata tekmic za vodstvo z 10:5.

Gostiteljice so po sijajni predstavi v prvih dvajsetih minutah močno popustile. V 25. minuti je njihova prednost znašala le dva gola (11:9), zadrega na igrišču pa se ni končala niti po Bregarjevi minuti odmora. V 28. minuti so jim Moskovčanke povsem zadihale za ovratnik (11:10), devetminutni domači strelski post pa je v sami končnici prve polovice tekme prekinila Francozinja Oceane Sercien Ugolin.

V drugem polčasu so krimovke, predvsem po zaslugi sijajne predstave Risovićeve, ki je še naprej blestela na vratih in do 40. minute zaustavila 15 strelov tekmic iz Moskve, postopoma lomile odpor tekmic. V napadu so resda imele nekaj težav, ne glede na to pa so v 45. minuti po golu Brazilke Samare Vieira povedle z 18:13.

Ruska klop je z minuto odmora skušala zaustaviti domače rokometašice, a je bila v tem neuspešna. Risovićeva je bila tudi v nadaljevanju "prava hobotnica", Ugolinova pa je v 48. minuti svoje soigralke popeljala do najvišjega vodstva na tekmi (19:13).

Krimovke v končnici niso popustile, v 56. minuti je njihova prednost še naprej znašala šest golov (23:17), na koncu so slavile za pet golov (25:20).

V ljubljanski ekipi je bila strelsko najbolj učinkovita Samara Da Silva Vieira s sedmimi goli, enega manj je dosegla Oceane Sercien Ugolin, dva manj pa Nataša Ljepoja.