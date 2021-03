V ZDA se je doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 28,9 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 522.600. Samo v petek se je okužilo več kot 67.000 ljudi, umrlo pa jih je nekaj več kot 1900.

Obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih je v petek po Teksasu in drugih državah odpravil še guverner Južne Karoline Henry McMaster, guverner Arizone Doug Ducey pa je odpravil omejitve glede dovoljenih kapacitet v telovadnicah, gledališčih, barih in kegljiščih.

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi je v času odpravljanja obveznega nošenja zaščitnih mask objavil raziskavo, ki potrjuje, da maske rešujejo življenja in upočasnjujejo širitev okužb.

Guvernerka Oregona Kate Brown je izdala ukaz, da se morajo v vseh javnih šolah v državi začeti pouk v učilnicah do konca marca za učence do petih razredov osnovnih šol, do sredine aprila še za vse ostale.

Bela hiša je v petek napovedala odprtje dveh novih zveznih centrov za množično cepljenje proti covidu-19 v Atlanti in Clevelandu, kjer bodo lahko cepili po 6000 ljudi na dan. V ZDA so do petka z dvema odmerkoma cepiv Pfizer in Moderne cepili skupaj 28 milijonov ljudi, kar je osem odstotkov odraslega prebivalstva.

V Kanadi, ki se sooča s pomanjkanjem cepiv, ker jih sama ne proizvaja, so v petek odobrili še uporabo cepiva Johnson & Johnson. V Kanadi imajo sedaj na voljo štiri cepiva proti covidu-19, razen omenjenega še cepiva Moderne, Pfizerja in AstraZenece.