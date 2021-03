V današnjem rednem tedenskem video prispevku, v katerem se je dotaknila prihajajočega mednarodnega dneva žensk, je Merkel izpostavila, da so ženske večinoma prevzele skrb za otroke in šolanje na daljavo med epidemijo, kar jih je ob delu v službi spravilo v neenakopraven položaj.

Nemška vlada po njenih besedah pripravlja ukrepe, ki bodo olajšali usklajevanje skrbi za otroke in dela. Tako naj bi v državi med drugim povečali vzgojno varstvene zmogljivosti za predšolske otroke. »Vsa naša prizadevanja gredo v smeri nič več in nič manj kot enakih možnosti za moške in ženske,« je dejala.

Spomnila je, da več kot 75 odstotkov zaposlenih v zdravstvu predstavljajo ženske, medtem ko je njihov delež na vodilnih položajih le pri 30 odstotkih. »Nesprejemljivo je, da igrajo ženske odločilno vlogo v podpornih dejavnostih družbe, hkrati pa ne enakopravno sodelujejo pri pomembnih odločitvah v politiki, gospodarstvu in družbi,« je dejala.

»Sposobnosti in zmožnosti obeh spolov so izjemnega pomena, še posebej zdaj, ko se soočamo z epidemijo. Zato potrebujemo enakopravnost na vseh področjih. To vključuje tudi to, da so ženske za svoje delo plačane enako kot moški,« je še dodala Merklova.