Kot je vlada objavila na Twitterju, so v petek opravili tudi 27.194 hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom, kar je več kot 5500 več kot v četrtek. Opravili pa so okoli 150 manj PCR testov kot v četrtek in z njimi potrdili 39 okužb več. Delež pozitivnih izvidov petkovih PCR testov tako znaša 17,4 odstotka, kar je za dobro odstotno točko več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb se je tako s 780 spustilo na 776. Za prehod v rumeno fazo vladnih ukrepov za zajezitev covida-19 se mora povprečno število potrjenih okužb v sedmih dneh spustiti pod 600.

Meja za prehod v rumeno fazo pa je dosežena na področju hospitaliziranih covidnih bolnikov. Bolnišnično oskrbo je po vladnih podatkih v petek potrebovalo 498 oseb, kar je 23 manj kot v četrtek. Intenzivno nego pa so potrebovali trije bolniki več kot dan prej, in sicer skupaj 88. Iz bolnišnic so v petek odpustili 62 covidnih bolnikov.

V bolnišnicah je bilo nazadnje manj kot 500 covidnih bolnikov 23. oktobra lani, ko se jih je tam zdravilo 449, dan pozneje pa so jih zdravili 508.

Štirinajstdnevno število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev je po vladnih podatkih še vedno najvišje v obalno-kraški regiji, kjer znaša 838,5. Najmanj primerov pa beležijo v Posavju (210,6) in jugovzhodni Sloveniji (390,1). Slovensko 14-dnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev znaša 513,1. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji aktivnih primerov okužbe 10.813.