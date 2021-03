Pritožbena žirija je v odločitvi zapisala, da je Ingebrigtsen na startu nogo položil izven proge, "ker ga je porinil tekmovalec ob njem, vendar pri tem ni dobil nobene prednosti, ki bi vplivala na razplet tekme in dosežen izid."

Zlata medalja je bila v zadnji od šestih petkovih končnih odločitev dneva sprva dodeljena domačemu veteranu Marcinu Lewandowskemu (3:38,06). Triintridesetletnik je sedaj ostal brez četrtega zlata na teh tekmovanjih, tri v nizu bi imel na 1500 m.

Trinajst let mlajši Ingebrigtsen, prejšnji mesec je postavil peti najboljši izid vseh časov na 1500 m, je po diskvalifikaciji razočaran dejal, da v nedeljo ne bo tekel na 3000 m, kjer bo branil naslov izpred dveh let, ko je bil v Glasgowu še srebrn na 1500 m. Dve zlati medalji je na 1500 in 5000 m na EP na prostem osvojil že leta 2018, ko mu je bilo 17 let.

Za Lewandowskim je bil v petek tretji Španec Jesus Gomez (3:38,47), rojak slednjega Ignacio Fontes (3:39,66) pa je na četrtem mestu ostal brez odličja.