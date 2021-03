Policija ni navedla nobenih podrobnosti o vzroku smrti. Pavelich je imel 63 let. Pavelich, ki je imel hrvaške korenine, je bil eden vodilnih strelcev ameriške reprezentance, ki je leta 1980 zmagala na olimpijskem hokejskem turnirju v Lake Placidu. Pavelich je od lanskega poletja živel v sanatoriju Eagle's Healing Nest, potem ko je bil obtožen napada in mu je sodišče predpisala obvezno psihiatrično zdravljenje.

»Žalostni smo, ko slišimo, da je preminil nosilec zlate kolajne z olimpijskih iger leta 1980,« so ob tem sporočili iz ameriške hokejske zveze. »Izrekamo globoko sožalje Markovi družini in prijateljem. Za vedno bo del hokejske zgodovine.« Pavelich je je bil podajalec pri odločilnem zadetku Mikea Eruzioneja za 4:3, za eno največjih senzacij v zgodovini hokeja. Pavelich je igral tudi v severnoameriški hokejski ligi NHL, od 1981 do 1992, v ekipah New York Rangers, Minnesota North Stars in San Jose Sharks. Na 355 tekmah v ligi NHL je dosegel 137 golov in 192 podaj.

Lokalni časnik Minnesota Star Tribune je poročal, da je možno, da je Pavelich trpel za posledicami kronične travmatične encefalopatije. Domneva se, da gre za bolezensko stanje, ki je posledica ponavljajočih se udarcev v glavo, za tem stanjem pa naj bi trpeli številni profesionalni športniki, ki se ukvarjajo s kontaktnimi športi. Pavelich je bil že na psihiatričnem zdravljenju, ko ga je policija prijela zaradi napada na soseda, ki je bil v napadu resno poškodovan. Družina in prijatelji Pavelicha so povedali, da je postajal vse bolj paranoičen in zmeden. Trpel je tudi zaradi anozognozije. Gre za stanje pri možganskih okvarah, v katerem se bolnik ne zaveda svoje navadno nevrološke telesne okvare.

Njegova druga žena je leta 2012 v starosti 44 let umrla v naključnem padcu z drugega nadstropja njihovega doma. Pavelich je leta 2014 na dražbi prodal svojo zlato olimpijsko medaljo za več kot 250.000 ameriških dolarjev na dražbi. Wikipedia navaja, da je bil Pavelich drugi član zlate hokejske reprezentance, ki je prodal svojo olimpijsko medaljo. Prvi se je za prodajo odločil Mark Wells leta 2010. Pavelich je po Bobu Suterju drugi član hokejske reprezentance ZDA z OI 1980, ki je preminil.

Senzacionalna zmaga mlade ekipe, v kateri so bili večinoma neizkušeni amaterji, študenti, se je onstran Atlantika vpisala v kolektivni spomin slehernega Američana. Američani so na domačih olimpijskih igrah šokirali favorizirani hokejski stroj Sovjetske zveze, zbornajo komando, ter 22. februarja 1980 spisali eno največjih senzacij ameriškega športa 20. stoletja, znano kot čudež na ledu.

Američane je po senzaciji nad Sovjetsko zvezo čakala še tekma s Finsko. Dva dneva kasneje so s 4:2 premagali tudi Fince. Sovjetska zveza je z 9:2 premagala Švedsko za srebro. Finci so osvojili četrto mesto.