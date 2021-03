Na vprašanje o tem, ali spremljajo medijsko dogajanje v Sloveniji, je ameriško zunanje ministrstvo odgovorilo, da tako State Department kot veleposlaništvo ZDA v Ljubljani pozorno spremljata grožnje novinarjem in integriteti javnih medijev v Sloveniji. Dodali so, da je svoboda medijev temeljno načelo demokracije, ZDA pa se veselijo nadaljnjega partnerstva s Slovenijo pri spodbujanju odprte izmenjave idej in informacij, ki so bistvenega pomena za odgovorno vladanje povsod po svetu.

O dogajanju v Sloveniji je sicer že januarja pisal časnik New York Times in slovenskega premierja Janeza Janšo označil za nacionalističnega politika, ki ga primerjajo z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. »Gospod Janša je že dolgo znan po spletnih napadih na nasprotnike, vključno z mediji, ki jih ima za pristranske, in po nasprotovanju priseljevanju. Po njegovi vrnitvi na oblast je prišlo v ospredje še eno vprašanje, ki ga imajo populisti radi, to je kultura,« piše v članku, ki se je sicer osredotočil na zamenjave vodstev muzejev.

Janša je oktobra pred predsedniškimi volitvami v ZDA izrazil podporo Trumpu in komentiral, da bi bil Biden v primeru izvolitve eden najšibkejših predsednikov ZDA v zgodovini. Dan po volitvah 3. novembra, ko so v ZDA še preštevali glasove, pa je tvitnil, da je povsem jasno, da so Američani Trumpa izvolili še za štiri leta. Po potrditvi zmage Bidna nekaj dni kasneje mu Janša kot eden redkih državnikov ni javno čestital. Vprašanje medijske svobode v Sloveniji bo sicer prihodnji teden na dnevnem redu zasedanja Evropskega parlamenta.