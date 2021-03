Zadnji čas, da se opozicija zares poenoti

Pomilovanja vredna je bila otroška naivnost in ponižnost, ki smo ji bili priča 2. marca v informativni oddaji 24 ur zvečer, ko sta Tanja Fajon in predsednik države Borut Pahor s prijazno prošnjo Janezu Janši, naj »oprosti« nekrivim dijakom in ne kaznuje naših otrok, legitimirala pravico, ki si jo predsednik vlade protizakonito prisvaja: prepovedati državljanom, da javno izražamo svoje mnenje, da svobodno, odgovorno (z masko in varnostno razdaljo) protestiramo proti temu, s čimer se ne strinjamo, namesto da bi, kot smo od njiju upravičeno pričakovali, glasno in odgovorno obsodila policijsko nasilje, ustrahovanje in kaznovanje, ki je v času te vlade preseglo že vse meje.