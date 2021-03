Nogometaši Celja so v vlogi državnih prvakov zelo skromno krenili v spomladanski del prve lige in se na osmem mestu borijo za obstanek. Potem ko je moštvo prevzel nekoč uspešen češki nogometaš Jiri Jarošik, so Celjani izgubili z Domžalami, Aluminijem, Bravom in Taborom. V uteho jim ostaja prestižna zmaga nad Mariborom, jutri pa bodo gostovali v Stožicah pri Olimpiji.

Kako je možno, da si je slovenski prvak privoščil tako strm padec v spodnjo polovico lestvice in krepko zaostaja za položaji, ki vodijo v evropska tekmovanja? »V nogometu se lahko zgodi vse, saj se stvari hitro spreminjajo. Mi smo postali prvaki po treh letih postopnega dela, potem pa so zelo hitro zrasli apetiti. Previsoka pričakovanja, da bo Celje večkrat zapored slovenski prvak, so trčila v koncept dela, ki smo ga zagovarjali na poti do uspeha. Po naslovu prvaka smo prodali nekaj igralcev, stabilizirali klub in z mladim igralskim kadrom bi lahko znova zastavili večletni projekt razvojne ekipe. Dogajale so se stvari, ki so premešale energijo v ekipi,« pravi trener Dušan Kosić, arhitekt celjske šampionske zgodbe, ki se je pred novim letom končala z njegovim odhodom iz knežjega mesta.

Celje ni edino moštvo, ki se mu je po zelo uspešni sezoni zalomilo. V hrvaški ligi je bila zagrebška Lokomotiva lani podprvak, po zamenjavi trenerjev in igralskega kadra se v letošnji sezoni s predzadnjega mesta poteguje za obstanek. »Na uspeh moraš biti v celoti pripravljen, da lahko ostaneš v podobnih okvirih. Kljub temu ni nikakršnega zagotovila, da ga ne boš polomil. Nogomet je nikoli dokončan projekt in ko se zadovoljiš z opravljenim delom, lahko zaspiš in te konkurenca začne prehitevati. Tudi Maribor je po sijajnih uspehih v Evropi malce stopil s plina. V klubu ni več Zahovića in Pavlina, igralci so vsako leto starejši, tekmeci pa napredujejo. Razumljivo je, da te želijo dohiteti,« razmišlja Kosić.

V letošnji sezoni slovenskega prvenstva velja izpostaviti niz Brava, ki na enajstih tekmah ni doživel poraza. Vse bližje vrhu so tudi Domžale, najuspešnejša ekipa pomladi. »Bravo ima mir in jasno začrtano pot. V igralski zasedbi ni veliko nihanj in moštvo ima realno možnost, da se priključi igri za Evropo. Ko postaneš nevaren, začnejo tudi drugi klubi drugače gledati nate. Mura se je v prejšnjem krogu zvito pripravila na Bravo in s previdno igro dobila tekmo, v kateri so odločale nianse. Poraz za Bravo ni tragedija in pomembno je, da tudi zmage ne sprožajo evforije. Zdrav razvoj pomeni, da vsako leto počasi napreduješ in stremiš k izboljšavam,« pravi Kosić.

Osrednja kandidata za naslov prvaka ostajata Maribor in Olimpija, vendar Kosić poudarja, da se razmerja sil v prvi ligi hitro spreminjajo. »Do konca prvenstva je še dolga pot. Že ena dobra podaja lahko dvigne formo in vzdušje v posamezni ekipi. Maribor in Olimpija imata največ kvalitete, a sta jo imela tudi lani, vendar je bil prvak Celje. Zaradi majhnih točkovnih razlik v zgornji polovici lestvice je nemogoče napovedati končni razplet. Zelo blizu je Mura, ki ima v zadnjih letih podobno zasedbo na igrišču in istega trenerja,« je sklenil Dušan Kosić.