Na prvi tekmi med Muro in Aluminijem bi se to skorajda moralo zgoditi. Po pomembni zmagi v gosteh pri Bravu je Muro pričakovati »nazaj v sedlu«. Tudi Šturm, tako lani kot minuli vikend v Ljubljani ključni igralec, ki je prve pomladanske kroge izostajal, se zdi, da je nazaj. Saj je on dal tisto podajo? O komentatorjih drugič. Vse navaja na »hendikep« zmago Mure za kvoto 2,40. Na drugi tekmi Gorica doma pričakuje Maribor. Štajerci so od derbija bržkone pričakovali več od remija, a prvenstvo se dobiva na takih gostovanjih, kot jih čaka ta teden. Če remizirajo tudi v Gorici, lahko vse vodstvene menjave okličejo za nepotrebne. V vsakem primeru bo Gorica imela prostor za kak protinapad, kvota 1,74 na »oba gol« pa ni odbijajoča. Na tretji sobotni tekmi se bosta soočila Koper in Domžale. Gostitelji kljub zmagi v gosteh pri Aluminiju na zadnji tekmi niso pokazali neke suverenosti, medtem ko Domžale delujejo močno. Dvojni znak na goste za kvoto 1,40 je prva ideja, obenem bi pa lahko gledali taktično tekmo z ne veliko goli.

Nedeljo bo tradicionalno odprl Bravo, le da v gosteh pri Taboru. Sežanci so na svoj pregovorno iznajdljiv način v gosteh sesuli Celje. Tokrat njim grozi vloga lovca, ki postane plen. Obe ekipi gol in skupno več od dveh golov za kvoto 2,15 se zdi vredno poskusiti. In še Olimpija – Celje, ki je kot avto, ki ga češki trener ne zna voziti. Zmaga domačih z vsaj tremi goli na tekmi za kvoto 2,75. Za Čorićem in ostalo ekipo je še kak dan druženja več.