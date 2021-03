Turbulentno obdobje preživlja Pokal Vitranc, ena najprepoznavnejših prireditev v Sloveniji, na kateri tekmujejo najboljši alpski smučarji na svetu. Organizatorji se trudijo, da bi bil letošnji jubilej, slavnostna 60. izvedba, ki bo potekala prihodnji konec tedna, 13. in 14. marca, v Podkorenu, nepozaben. Morda res bo, a vsekakor pred praznimi tribunami in brez vseh spremljevalnih prireditev, ki so krasile odmevno slovensko večdnevno tekmovanje. Spomnimo, da je bil lanski 59. Pokal Vitranc 12. marca (dva dneva pred izvedbo) zaradi koronavirusa odpovedan. Taisti dan je odhajajoči premier Marjan Šarec v državi razglasil epidemijo, število potrjenih primerov z okužbo pa je bilo v Sloveniji dvomestno. Leto kasneje je v Sloveniji še naprej razglašena epidemija, Pokal Vitranc pa za zdaj ni ogrožen kljub dejstvu, da so danes potrdili 881 novookuženih s koronavirusom.

Zlata lisica odličen test Dolgoletni generalni sekretar največje kranjskogorske alpske smučarke prireditev Srečko Medven se je na današnji predstavitvi ozrl v bližnjo preteklost in spomnil, da je letos v Podkorenu potekala že Zlata lisica. »Ko smo se z mariborskimi organizatorji dogovorili, da bo Zlata lisica gostovala pri nas, smo imeli časa za pripravo manj kot teden dni, na progi pa smo imeli meter do dva novozapadlega snega. Kaj vse smo storili z mariborskimi delavci, pa ste lahko videli na tekmi,« ponosno pove Srečko Medven. »Hkrati je bila Zlata lisica za nas test, kako izpeljati preizkušnjo v času epidemije. Pogoji za preprečevanje širjenja virusa so vsak dan ostrejši, organizacija tekem v takšnih razmerah pa je ogromen zalogaj. Vse novosti, ki se spreminjajo dnevno, moramo sporočiti naprej in jih upoštevati pri pripravi. Stroški so zato precej višji,« pojasnjuje Medven. Ko smo se dotaknili stroškov letošnje jubilejne izvedbe in primanjkljaja z lanskoletno odpovedjo, je Medven odgovoril, da bodo stroški znašali okrog 1,5 milijona evrov ter da je cilj organizatorjev, da poslujejo z ničlo. Ob tem, da bo šlo v primeru uspešne izvedbe po pogodbi dobrih 200.000 evrov v blagajno panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. V nadaljevanju odgovora je Medven razkril zgodbo, ki je bila vsaj do danes skrita očem javnosti. »Pred sedmimi, osmimi leti smo začeli iskati tuje podjetje, ki bo zavarovalo našo prireditev. Ob pomoči kitzbühelskih organizatorjev smo pred štirimi leti stopili v stik z zavarovalnico Unica, ki je v nas prepoznala zanesljivega in resnega partnerja z dolgoletno tradicijo. Pogodba nas je zaradi lanske odpovedi rešila velike izgube, saj smo dobili povrnjenih približno devetdeset odstotkov nastalih stroškov, brez katerih bi bilo naše stanje danes povsem drugačno. V primeru nove odpovedi pa nimamo nobenega zavarovanja, saj v času pandemije ni zavarovalnice na svetu, ki bi ponujala takšno storitev.«

Največ so izgubili otroci Predsednik organizacijskega odbora in kranjskogorskega alpskega smučarskega kluba Grega Benedik je pojasnil, da je v zadnjih dneh na smučiščih velika gneča. »Otroško smučanje je v tej sezoni povsem zastalo. Odpovedali smo oba mini Pokala Vitranc, Pokal Loka pa je prestavljen na konec marca. Ogromno dela bo potrebnega, da bomo nadomestili to škodo, če jo bomo sploh lahko,« posledice športnega zaprtja opisuje Grega Benedik. »Na poligonu so v zadnjih dneh trenirali najboljši Slovenci, Avstrijci, Kanadčani, Američani… Vesel sem tudi, da lahko naznanim, da pogovori z lastniki okrog dveh poligonov potekajo dobro. Sem optimist, da bomo kmalu uresničili načrt,« dodaja nekdanji smučar. Letošnji Pokal Vitranc bo imel dobrodelno noto, ki jo je predstavila nekdanja vrhunska alpska smučarka Urška Hrovat, ambasadorka VITRANCcares. Projekt združuje moči z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Botrstvo poteka v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, namen pa je zbrati čim več sredstev za obetavne športnike iz socialno ogroženih družin. Organizatorji so ob koncu poudarili, da so veseli posebnega voščila Vitrancu ob praznovanju 60. rojstnega dne, ki so ga zapeli slovenski estradniki in si ga je mogoče ogledati na družbenih omrežjih.

Vreme premagalo organizatorje Potem ko so organizatorji v Saalbach-Hinterglemmu uspešno izpeljali dva treninga smuka za moške, jih je danes od izvedbi tekme svetovnega pokala v najhitrejši disciplini premagalo vreme. Zaradi sneženja in megle so najprej prestavili start na rezervnega, na progo pa se je podalo le deset smučarjev, preden se je znova naselila megla, tudi padavine pa so bile vse močnejše. Vodil je Italijan Dominik Paris, Martin Čater pa je bil osmi. Po številnih prestavljanjih so popoldan preizkušnjo odpovedali. Jutri ob 11. uri je v Avstriji na sporedu smuk, v nedeljo (ob 10.30) pa superveleslalom.