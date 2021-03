Tako imenovani glockenspiel ali zvonovje po kolavdatorju dr. Matjažu Ambrožiču v Kranju odzvanja v osemkotnem prostoru zvonika župnijske cerkve, nad šestimi velikimi cerkvenimi zvonovi na višini 40 metrov, je pojasnil dr. Andrej Naglič, župnik župnije Kranj. Izdelali so jih v livarni zvonov Grassmayr na Tirolskem v Avstriji, pritrjeni pa so na okroglo leseno konstrukcijo in skupaj tehtajo 317 kilogramov. Melodično zvonovje vsak dan med 7.30 in 21.30 med drugim igra slovensko in evropsko himno, slovenske ponarodele pesmi in Marijine napeve.

Program kranjskega melodičnega zvonovja vsebuje tudi zbirko slovenskih pritrkovalskih melodij. Z dnevnim igranjem melodičnega zvonovja želi župnija Kranj prispevati svoj delež h kulturni podobi starega mestnega jedra Kranja, obenem pa skrbi za slovensko svetno in sakralno zvočno kulturno dediščino ter njeno približevanje širši javnosti, so zapisali na MO Kranj.