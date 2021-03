Občina Jesenice, Osnovno zdravstvo Gorenjske in Zdravstveni dom Jesenice so pripravili razvojni investicijski projekt, ki bo omogočil vzpostavitev in delovanje novega Centra za krepitev zdravja, Centra za duševno zdravje odraslih in nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov v ZD Jesenice. Del prostorov bo predvidoma namenjen tudi novi ambulanti družinske medicine in referenčni ambulanti. To bo, kot pravijo na občini, pomemben prispevek k javnemu zdravju občanov Jesenic, pa tudi širše, saj bo dejavnost novih centrov na voljo tudi občanom Kranjske Gore in Žirovnice. Prenavljati naj bi stavbo začeli že letos, dela pa naj bi končali konec prihodnjega leta. Prenova naj bi stala okoli milijon evrov brez DDV, financirala pa jo bosta tako Osnovno zdravstvo Gorenjske kot občina Jesenice, upajo pa tudi na evropsko sofinanciranje.