#portret Viktor Orban, politik brez opozicije in brez družbe

Viktor Orban je želel spremeniti temelje Evropske unije po madžarskem zgledu v času svoje vladavine. Liberalno demokracijo svobode posameznika bi zamenjal z neliberalno demokracijo, ki temelji na svobodi enega posameznika, da si podredi celotno družbo. S skupno nadnacionalno zakonodajo zagotovljena svoboda izražanja, političnega zbiranja, akademskega in umetniškega delovanja in sindikalnih bojev bi morala odstopiti mesto potrebam avtokratskih oblasti razmejenih suverenih držav. Ta teden je z izstopom iz parlamentarne skupine svoje politične družine EPP ostal osamljen in nerazumljen.