Časi niso naklonjeni prenovi udobnega stanovanja britanskega premierja na Downing Streetu, ki ni na številki 10, kjer je stanovanje precej manjše od stanovanja na številki 11, kjer je sicer sedež finančnega ministra. Za zamenjavo je poskrbel že Tony Blair, ki je imel ob izvolitvi tri otroke, četrtega pa je dobil, ko je bil na oblasti. Njegovi štirje nasledniki se niso odločili za vrnitev v stanovanje na desetici. Na številki enajst so v stanovanju med drugim štiri velike spalnice. Stanovanje so od leta 1997, ko ga je zasedel Blair, že dvakrat prenovili.

Prenoviteljske prve dame Za prvo prenovo je poskrbela Blairova žena Cherie, za drugo Cameronova žena Samantha. Tretjo nadzoruje kmalu 33-letna Carrie Symonds, ki je 24 let mlajša od zaročenca Johnsona. Tako zelo draga prenova je, da si je vlada ne more ali ne upa privoščiti. Pravila igre so znana. Premierji lahko za svoje uradno stanovanje porabijo največ 30.000 funtov (34.700 evrov) na leto. Končni račun prenove, ki jo v skladu z željami Symondsove vodi znana notranja oblikovalka Lulu Lytle, naj bi nanesel več kot 230.000 evrov. Za okoli šest tisoč naj bi jo podražil njun pes Dilyn, ki je postal znani uničevalec dragih preprog. Johnson hoče denar za prenovo zbrati s pomočjo dobrodelne organizacije, za katero bi denar prispevali bogati donatorji njegove konservativne stranke. Na Otoku je ideja o zasebni prenovi premierskega stanovanja sprožila vik in krik. Bila naj bi najmanj neprimerna, če ne kar nezakonita. Poleg tega bi bogataši, ki bi dali denar za prenovo premierjevega stanovanja, to gotovo naredili kot uslugo za druge protiusluge.

Zakaj premier ne plača za prenovo? Nekateri pravijo, naj premožni Johnson sam plača za prenovo. Resda veliko bogatejši Cameron je sam plačal levji delež od 100.000 funtov vredne prenove, ki jo je želela njegova žena. Johnsonovi branilci pa pravijo, da je brez denarja, ker kot premier zasluži tretjino manj, kot je prej, ker je nedavno kupil hišo za svojo novo družino in ker ima za seboj drago ločitev od druge žene Marine. Drag okus pri prenovi pa je samo najnovejši od problemov, ki jih premierju povzroča zaročenka. Glavni je obtožba, da imata zaročenka in njun pes Dilyn Johnsona na povodcu pri vodenju vlade in države. Carrie Symonds pripisujejo lansko odstavitev Johnsonovega glavnega svetovalca, razvpitega Dominica Cummingsa. Ta ji je namreč nadel vzdevek princesa Nut Nut, Trčena princesa. Njegov vpliv na premierja naj bi zamenjal njen vpliv, ki naj bi bil razlog za najnovejši odstop Johnsonovega svetovalca Leeja Caina. Ta je odstopil z mesta vodje oddelka za unijo, ki naj bi vodil strategijo za ohranitev britanske unije, posebej Anglije in Škotske, samo dva tedna po tistem, ko ga je Johnson imenoval na ta položaj.