Angelina prodala Bradovo darilo za osem milijonov evrov

Angelina Jolie je na dražbi prodala sliko Winstona Churchilla Tower of Koutoubia Mosque, ki jo je britanski premier med drugo svetovno vojno poklonil ameriškemu predsedniku Franklinu D. Rooseveltu. Sliko, gre za olje na platnu, je Churchill naslikal po konferenci, ki se je je udeležil leta 1943 v Casablanci, na dražbi pa je bila, ko govorimo o njegovih slikah, prodana za rekordni znesek. Dražbena hiša Christie's v Londonu je pričakovala, da bo zanjo iztržila nekaj več kot 2,8 milijona evrov, a je cena na koncu dosegla 8,1 milijona evrov. Nekaj je k temu verjetno prispevalo tudi to, kdo jo je prodajal. Sliko, ki je večkrat zamenjala lastnika, sta namreč leta 2011 kupila igralca Brad Pitt in Angelina Jolie oziroma jo je kupil Brad in jo poklonil Angelini. Ko sta se ločila, pa se je odločila, da bo prodala vsa njegova darila, in tako je zdaj na vrsto prišla tudi ta slika, ki velja za najpomembnejše umetniško delo Winstona Churchilla.