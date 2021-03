Režiser Radu Jude je prejemnik glavne nagrade letošnjega Berlinala. Po srebrnem medvedu za duhoviti vestern Bravo! je prejel še zlatega, in sicer za celovečerni film Bad Luck Banging Or Loony Porn, ki pripoveduje zgodbo o tem, kako po spletu zakroži videoposnetek seksa, ljudje pa nato kljub zaščitnim maskam prepoznajo žensko na posnetku. Ker gre za učiteljico, to sproži burno debato o spolnih odnosih in pornografiji, torej o primernem in neprimernem ter še čem. V utemeljitvi nagrade je žirija zapisala, da je film ujel bistvo, tako telesa kot duha, ter vrednote in surovost trenutnega človeškega obstoja. Menijo, da je v Bukarešti leta 1977 rojeni Jude ustvaril nekaj posebnega, namreč »film, ki ima redko kakovost trajnega umetniškega dela«.

Nekaj posebnega pa je gotovo tudi letošnji berlinski filmski festival, ki zaradi epidemiološke slike poteka v dveh delih. Virtualni tekmovalni del festivala se je tako včeraj sklenil z razglasitvijo prejemnikov nagrad, junija pa so predvidene še projekcije v živo, če bodo razmere to dopuščale. V osrednjem tekmovalnem programu se je sicer letos za glavne nagrade potegovalo 15 kandidatov, največ predstavnikov je imela Nemčija s štirimi, Francija in Madžarska pa sta se predstavili s po dvema filmoma. Žirijo, ki je bila tokrat brez predsednika, je sestavljalo šest režiserk in režiserjev, katerih filmi so v preteklosti prejeli zlatega medveda, med njimi tudi lanski dobitnik Mohammad Rasulof iz Irana, Nadav Lapid iz Izraela in recimo Adina Pintilie iz Romunije.