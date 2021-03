Janez Don Kihot in mlini na veter

Obstaja beseda, ki se v zadnjem letu nikakor ne prime naših oblastnikov. To je empatija. Ne gre jim iz ust, ne gre jim na tvitih, ne gre jim v dejanjih. Prostor so dobili negativnosti vseh vrst, napadi vseh vrst, grožnje vseh vrst in kaznovanja po tekočem traku.