Zato je pričakovanje, da bo bodeča žica obvarovala Slovenijo pred migranti (spet z vzhoda!), blago rečeno naivno in tudi zelo žaljivo za vsakega povprečno razmišljajočega državljana. Migrant bo žico tako ali drugače prerezal – in takrat jo bo prvič in zadnjič videl. Medtem ko jo bodo domačini, turisti in mi, navadni državljani, očitno gledali še mnoga leta. Uvrstiti to »investicijo« v proračunski »razvojni program« je cinizem najslabše vrste.

Pa še to: ko se v članku omenja sedanji policijski minister, ne pozabimo, da je ograjo začela postavljati že »levosredinska« vlada Mira Cerarja leta 2015. Sedanja vlada RS to početje samo še z največjim veseljem nadaljuje. Da se ne bomo, tako kot pri sramotnem izbrisu 25.671 oseb iz registra stalnih prebivalstev Slovenije leta 1992, čez nekaj časa ponovno bledo gledali in se čudili ter tiho rekli »nismo vedeli«.

Dragan Matijašić, Tbilisi, Gruzija