Se naj danes ugriznem v jezik?

Takrat so bili policistke in policisti slabše opremljeni od današnjih, res so nam kazali hrbet, a so gledali v oči veliko močnejšemu nasprotniku, kot so danes brezdomci, ki za časa policijske ure nimajo kam iti, ali pa šolarji, ki zahtevajo samo nekaj, kar je njihova osnovna pravica, mi pa bi jim jo morali omogočiti.

Danes so policisti in policistke veliko bolje opremljeni. A nam v imenu neke varnosti kažejo hrbet in se počasi spreminjajo v »ljudsko milico«.

Spoštovani policisti in policistke, bolj ko boste pravični in manj ko boste imeli prav, manj bo prepada med državljani in državljankami.

Politiki prihajajo in odhajajo, državljanke in državljani pa ostajamo.

Robert Podbregar, Ljubljana