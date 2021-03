V letu dni so Ljubljančani preživeli vse, od popolnoma praznega mesta lansko pomlad do jesenske policijske ure, od odsotnosti turistov do odkrivanja svoje mestne občine, zaradi omejitve gibanja.

Meščani so se vsem ukrepom prilagodili, se navadili bolj ali manj skrivaj prehranjevati na ulicah, kavo spiti stoje ali pred trgovinami stati v vrsti.

Za letošnjo, že drugo epidemično pomlad pa se zdi, da se na mestne ulice spet vračata druženje in optimizem, ki ju je v fotografije ujel tudi naš fotograf Tomaž Skale. mah