Že v začetku lanske jeseni je vrtičkarje, ki vrtnarijo na gredicah na levem bregu Save, vznemirila novica, da namerava ljubljanska mestna občina na območju med Ulico Koseškega bataljona in Štajersko cesto porušiti okoli tristo nelegalnih vrtičkov oziroma objektov ob njih.

Ta del črnuškega brega Save je namreč že leta posejan s samoniklimi vrtički, zaradi različnih lastnikov tamkajšnjih zemljišč pa imajo vrtičkarji za svoje gredice različno (ne)urejen status. Nekateri denimo lastnikom zemljišč za vrtičke plačujejo najemnino, medtem ko so vrtički na tamkajšnjih občinskih in državnih zemljiščih nelegalni.

Epidemija zamaknila odstranitev

Na občini so zato lansko jesen začeli nadzor na območju vrtičkov v spodnjih Črnučah in vrtičkarje obvestili, da bodo novembra 2020 začeli rušenje nelegalnih objektov. A je uresničitev občinskih načrtov preprečil drugi val epidemije novega koronavirusa. Zato so na občini predvideni datum rušenja vrtičkov najprej prestavili na letošnji januar, zdaj pa so rok, do kdaj imajo vrtičkarji še čas, da odstranijo gredice in morebitne vrtne lope, podaljšali do 30. maja. Če vrtičkov ne bodo odstranili sami, bo to namesto vrtičkarjev storila občina. Kot so ob tem pojasnili na občinskem inšpektoratu, se pri določitvi novega roka niso ozirali na potek vrtičkarske sezone, ampak so pri tem upoštevali predvsem še vedno veljavno omejitev gibanja in nekatere druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Do zdaj so po podatkih občine na območju Črnuč sicer uspeli odstraniti pet nelegalnih vrtičkov, natančna časovnica odstranjevanja vrtičkov pa je zaradi epidemije še negotova. »Poteka nadaljnjih aktivnosti na tem in tudi drugih vrtičkarskih območjih za zdaj ni mogoče napovedati, saj ni znano, koliko časa bodo trenutne razmere še trajale,« so namreč pojasnili na občinskem inšpektoratu.