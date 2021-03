V Oberstdorfu se je vreme postavilo povsem na glavo. Še včeraj je bilo čez dan 15 stopinj Celzija, danes pa je skakalce na tekmi pričakala prava zima, saj je v času tekmovanja močno snežilo. Novozapadli sneg je povzročal kar nekaj težav skakalcem pri doskoku, najslabše jo je odnesel Japonec Rujoju Kobajaši, ki je padel in ostal brez finala. V poizkusni seriji je padel tudi Peter Prevc, a jo je – tako kot tudi Japonec – odnesel brez poškodbe. V finalni seriji je nato grdo padel še domači adut Markus Eisenbichler, a je tudi on uspel iztek zapustiti sam in brez pomoči zdravnikov.

Sneg pa ni povzročal nobenih težav Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je bil najboljši v prvi seriji s 136,5 metri, v finalu pa je prednost brez težav obdržal s skokom dolgim 134 metra. Srebro je za Norveško priskakal brkati Robert Johansson, ki je na tekmi pokazal svoja najboljša skoka v Oberstdorfu. Na stopničke se je uvrstil tudi domačin Karl Geiger, ki je tako poskrbel za nemško veselje.

Dobro so se v zahtevnih razmerah znašli Slovenci. Na odličnem petem mestu je zaključil Anže Lanišek, ki je odlično skočil predvsem v finalu. Na peto mesto je prišel z 10., nato pa je napadel s 136 metri in pol. Do nove medalje ga je ločilo 9,2 točke.

Uspeh Laniška je še toliko večji, saj je na tekmi nastopal z zelo hudimi bolečinami v hrbtu, a je za nastop na svetovnem prvenstvu stisnil zobe. Na visokem devetem mestu je bil Cene Prevc, Peter Prevc pa je tekmovanje zaključil na 16. mestu, kar slovenske orle navdaja z optimizmom pred jutrišnjo ekipno tekmo. Bor Pavlovčič je v prvi seriji diskvalificiran, ker je imel predolge smuči.