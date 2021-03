Izbrisali kolesarski pas

Na Šuštarjevem nabrežju pri Onkološkem inštitutu in Dermatovenerološki kliniki je čez noč izginil kolesarski pas, namesto njega pa so zdaj zarisani dodatni parkirni prostori. Gre za enega od odsekov obvodne kolesarske poti, ki so jo včasih promovirali na občini.