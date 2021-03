Leopard 7000 dolarjev V eni od živalim najbolj nevarnih držav na svetu, kjer je dovoljeno ubijati celo tjulnje, je po naših podatkih najdražja žival, ki jo lahko ustrelite, leopard. Jasno, dobiti morate dovoljenje za lov na zveri in potem se odpravite na potep. S seboj imate profesionalnega lovca, sledilca, šoferja in mojstra za izkoževanje, saj morate domov prinesti trofejo. Cela ekskurzija vas bo sicer stala 20.000 dolarjev, a so vključeni transport, 14 dni bivanja, davek, leopardova trofeja (7000 dolarjev), ki pa je ni treba plačati, če je ne dobite. Tu so še vabe, terenski avto, dovoljenja, priprava trofeje, hrana, sobarica… Posebej zaračunajo alkoholne pijače in dodatne dneve, pa tudi živali, ki jih ustrelite poleg glavne trofeje. Imajo pa na voljo kar nekaj akcij, ki vam bivanje in streljanje pocenijo. Da ne pozabimo na leoparda: gre za veliko mačko, ki je na jugu Afrike manjša kot na severu, živi tudi v Aziji. Zverina, ki jo športno lovijo v Namibiji, ima bojda komaj kaj več kot 30 kg. Hrani se praktično z vsemi živalmi, od hroščev do rastlinojedih živali, ki so pol tone težje od njega.

Gepard 4000 dolarjev Tudi gepard, najhitrejša žival na svetu, sam po sebi ni drag plen, ko pa je treba plačati še osebje, ki pomaga na terenu, bivanje in dokumentacijo, s 4000 dolarjev stroški narastejo na 12.000 dolarjev. Je pa res, da v primeru neuspeha plačate zgolj stroške, cene trofeje pa ne. Toda zakaj se človek ne bi potrudil in imel v dnevni sobi nagačene ogrožene živalske vrste? Da ne pozabimo: če na 13-dnevni jagi ujamete še kaj drugega, boste plačali posebej. In mimogrede še to: če s seboj nimate puške, vam jo posodijo za 40 dolarjev na dan, naboji pa stanejo 4 dolarje.

Močvirska antilopa 2850 dolarjev Če se vam ne ljubi raziskovati neraziskanih in potencialno nevarnih terenov Namibije, imajo velike, ograjene pokrajine, kjer pomagajo tako živalim kot lovcem. Ti lahko v mirnem okolju na 15.000 hektarih najdejo plen, ki pravzaprav ne more dokončno zbežati. Najvišjo ceno so postavili za ulov močvirske antilope. Žival je dolga do 240 cm, visoka okoli 130 cm in težka največ 300 kg. Pomemben podatek: preden se odpravite na lov in plačate trofejo, se pozanimajte – morda vas bodo s korono spustili v Evropo, obstajajo pa določene trofeje, ki jih Evropa noče videti.

Antilopa eland 2350 dolarjev Tudi velika antilopa eland je na voljo na ograjenih terenih, kjer, mimogrede, živi tudi velika skupina nosorogov, vendar žal niso na meniju za odstrel. Kakorkoli, eland je druga največja antilopa na svetu, prvič je bila opisana leta 1766. Samci tehtajo tudi 900 kg, samice so več kot 100 kg lažje. V povprečju pa so samci in samice lažji oziroma lažje. V višino merijo do 160 cm. Ob človeku, ki jih najraje lovi zaradi dragocenega krzna, se mora bati levov, hijen, gepardov, divjih psov… Elande ravno zaradi krzna ponekod tudi vzgajajo.

Veliki kudu 2000 dolarjev Ena najljubših trofej pravih lovcev je gozdna antilopa, ki je največja med antilopami. V dolžino lahko merijo več kot dva metra, v višino več kot meter in pol, tehtajo tudi 300 kg. Proti gepardu in leopardu se zdi lov na kuduja nekaj enostavnega, zato naj na tem mestu zapišemo ponudbo podjetja Hunt Nation, ki dvema osebama (verjetno moškima) priporoča osemdnevni safari paket, v katerem lahko osebi ustrelita devet živali, med njimi tudi kuduja. Cena plena, oskrbe in formalnosti je lepa priložnost – 10.000 dolarjev.

Damara dik-dik 2000 dolarjev Izredno majhne živali iz družine votlorogov so zelo cenjene med lovci na trofeje. A pazite. Ker so te antilope res žepne, morate uporabljati orožje majhnih kalibrov, da bitja ne razmesarite in potem nimate ničesar za na steno v svoji vili. Kaliber 0.243 je idealen za živalco, ki zraste do 30 ali največ 40 cm in tehta od 3 do 5 kg. Ima pa dik-dik tudi brez lovcev iz Evrope na terenu veliko krvoločnih sovražnikov. Ni jim lahko, lovijo jih orli, šakali, hijene, karakali, gepardi, leopardi…

Črni gnu 1850 dolarjev Črni ali belorepi gnu je vrsta velike antilope, ki živi predvsem na jugu Afrike, tudi v velikem rezervatu v Namibiji. Čeprav gre za velike in razmeroma težke živali (1,4 m višine in 250 kg teže), lahko tečejo tudi hitreje kot 80 km/h in so med najhitrejšimi na planetu. Poleg lovca na trofeje se gnu v naravi najbolj boji levov in hijen, malo vzhodneje pa jih imajo na meniju tudi krokodili. Če ga ne pojedo, živi črni ali tudi belorepi gnu več kot 20 let. Za tiste, ki bi radi prihranili – cena modrega gnuja je 200 evrov nižja.

Žirafa 1800 dolarjev Za simpatično orjaško afriško žival, ki v višino meri tudi več kot 5 m (teža do 900 kg), je treba imeti vsa mogoča posebna dovoljenja. Kot pravijo na spletni strani Namibian Hunting Safaris, se velikokrat zgodi, da vam lov uradniki prepovedo. A velja biti vztrajen, še posebej če imate doma prostor za portret že pripravljen. Razen človeka imajo odrasle žirafe malo sovražnikov, mladiči pa so pogosto žrtve levov, hijen in divjih psov. Mimogrede: žirafe imajo 12 kg težko srce in pol metra dolg jezik.

Klipspringer 1800 dolarjev Antilopa kamnin, tudi antilopa kamnjarka ali gorski kozlič, je majhen sesalec iz rodu sodoprstih kopitarjev in družine votlorogov. V višino meri od 43 do 60 cm, tehta od 8 do 18 kg. Jasno, velja podobna zapoved kot pri streljanju vseh malih živali. Pazite in ne uporabite prevelikega kalibra. Prav tako boste morali to antilopo upleniti v pravi naravi, ker je ne gojijo v ograjenih prostorih. In da ne pozabimo: polovico denarja, ki ga kanite zapraviti, boste morali nakazati vnaprej, ob dolarjih pa rade volje vzamejo tudi evre.