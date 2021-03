Draga patriarhija, nič ni narobe z žensko, ki si obrije glavo

»Naslednjih deset let bo norih. Če boš karkoli potrebovala, pokliči,« pred nastopom na največjem ameriškem glasbenem festivalu Coachella 36-letna Katy Perry, ki jo je med zvezde z I Kissed a Girl odneslo pri 23 letih, reče skoraj 20 let mlajši pop pevki, ki je pet emmyjev in milijone fanov dobila že pri 17. In ne, ne govorimo o Britney Spears.