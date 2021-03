Dan neodvisnosti

Na prejšnjem testiranju nisem bil niti pozitiven niti negativen. En del je bil pozitiven, drug negativen, za pravo potrditev pa se moram danes še enkrat testirati. Laboratorij evropskega imena dela, čeprav je praznik. Dan neodvisnosti. Sosed je šel v mesto. Ni me opazil. On čez dan obišče nekaj gostiln. Pije. Delal je v velikem državnem podjetju in potem postal presežen. Mislim, da nima pokojnine. Pred 30 leti smo odšli na referendum in izglasovali, da hočemo neodvisno državo. Potem se nam je na glavo zrušilo nebo. Tistega dne mi je umrl oče. Naslednjega dne se je začela vojna.