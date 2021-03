Izvolitev Josepha Bidna je povzročila nekaj spraševanj, ali to pomeni prekinitev ameriške tradicije in vzpostavitev novih načinov poseganja te velike države v svetovno politiko. Ta teden je Biden potrdil, da se v njegovem mandatu ne gre bati presenečenj. Vse bo potekalo v okvirih normalnosti. Ko se bo kje zapletlo, se bodo stvari rešile z bolj ali manj natančnim bombardiranjem Arabcev. Po vsej verjetnosti bo to v Iraku. Šestintrideset dni po imenovanju je tudi Biden zunanjepolitično intervencijo začel z Irakom. Bombe so sicer padle nekaj metrov bolj desno na sirsko ozemlje, vendar so bile tarče iraške. Brez bomb na Irak politika ne gre od rok nobenemu ameriškemu predsedniku vsaj od Busha starejšega naprej. Prav pa bi prišla tudi katerakoli druga država.

To je stara tradicija. Prva je bila na vrsti Libija. Prva vrstica himne marincev pravi: »Od palač Montezume do obale Tripolija.« Tripoli? Kaj ima Libija opraviti z Ameriko? Marsikaj. Dobrih deset let po sprejetju ustave, leta 1801, je na novo ustanovljena ameriška mornariška pehota na ukaz Thomasa Jeffersona napadla Libijo, Alžirijo, Tunizijo in Maroko, ki so bile del Otomanskega imperija. Prva zmaga je bila dosežena v Libiji, kjer so poskušali zamenjati režim, ki jim ni bil naklonjen. Potem so šle stvari samoumevno naprej, čez svetovne vojne v severni Afriki do Libanona na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. So med predsedniki nastala nesoglasja? Ne. Odgovor je bil vedno enak. Bombe. Irak.

Irak je bil v osemdesetih letih za kratek čas zaveznik, ker je bil v vojni z Iranom. Dobil je pomoč za bombardiranje sosednje države, vendar se je po koncu vojne takoj preselil na seznam sovražnikov. Že leta 1990 je doživel silovito bombardiranje Bagdada in frontalni spopad. Od takrat naprej nanj letijo bombe v najbolj nepredvidljivih trenutkih in z najbolj neverjetnimi izgovori.

Oznanjaj mir Bilo je sinjemodro zimsko dopoldne v Jeruzalemu. Iztekalo se je leto 1998. Zrak je bil svež in oster. Na nebu je bilo videti samo letalo ameriškega predsednika Billa Clintona, ki se je vračal domov po obisku Izraela, Zahodnega brega in Gaze. Bil je prvi predsednik ZDA, ki je obiskal Gazo, in prvi, ki je sodeloval na zasedanju sveta Palestinske osvobodilne organizacije. Napovedal je skorajšnji nastanek palestinske države. V čustvenem govoru je skoraj uro Jaserju Arafatu govoril o miru, miroljubni politiki, mirovnem procesu in grozotah nasilja, ki prinaša samo uničenje. Potem je šel na letalo in takoj, ko je dvignilo kolesa, izdal ukaz za štiridnevno letalsko bombardiranje Bagdada. Povod je bila obtožba, da Sadam Husein ne spoštuje resolucij Združenih narodov in da je izgnal inšpektorje, ki so nadzorovali njegov jedrski program. Jedrskega programa ni bilo, umik inšpektorjev iz države pa je zahteval ameriški veleposlanik Peter Burleigh, ker bi zaradi bombardiranja lahko zašli v težave. Bolj verjeten razlog za odreditev vojaške akcije kar iz letala je bilo sojenje, ki je Clintona čakalo doma v kongresu zaradi zapletov z razmerjem, ki ga je imel z Moniko Lewinsky. Kot običajno je bilo v Bagdadu nekaj ducatov mrtvih med civilisti, nekaj sto med iraškimi vojaki in nič žrtev med ameriškimi vojaki. Mirovni proces je tekel dalje.

Pripravljaj vojno Clinton je bil amater. George Bush mlajši je mislil na veliko in se družil s profesionalci. Ko je Osama bin Laden leta 2001 uporabil ameriško strategijo in z letali napadel New York in Washington, je Bush razširil krila. Najprej je simbolično zasedel Afganistan in iz glavnega mesta izgnal talibane, ker so bin Ladnu nudili zatočišče. Prava tarča je bil Irak. Tam so užalili njegovega očeta. Pred vrata hotela Al Rašid v Bagdadu je dal Sadam Husein položiti velikanski mozaik Georga Busha starejšega. V hotelu so stanovali vsi državniki, ki so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja obiskali Irak, in tudi vsi inšpektorji Združenih narodov, ki so nadzorovali izvajanje sankcij. Sadam je žalitev plačal z glavo. Bushev sin se leta 2003 ni zadovoljil z bombardiranjem Bagdada, ampak je z invazijo uničil celo državo. Bombardiral pa je hotel Al Rašid in vojski ukazal, da je s kladivi razkopala mozaik. Na njegovo mesto so postavili Sadamov portret. Ena od vodenih inteligentnih raket je po naključju zadela tudi hišo umetnice Lejle al Atar, ki je ustvarila Bushev portret. Ubila je njo in njeno družino. Sin portretiranca je navajal bolj strateške razloge za uničenje Iraka, vendar so se izkazali za popolno izmišljotino. Uničenje Iraka je bilo krvno maščevanje.

Govori o miru Nadaljeval ga je naslednik Barack Obama. On je vladal v Clintonovem stilu. Rad je govoril o miru in podpisoval ukaze za vojaške operacije. Njegova dediščina sta uničenje Libije in Jemna, vendar tudi Iraka ni mogel pustiti pri miru. Ameriško vojsko je umaknil iz države, vendar je tam pustil 50.000 vojakov. Da bi jih zaščitil pred napadi Islamske države, je redno ukazoval bombardiranje njenih oporišč in hkrati zatrjeval, da to ne pomeni nadaljevanja vojne, ampak gre za zaščito civilnega prebivalstva. Letalsko bombardiranje je v drugem mandatu uporabil le izjemoma. Raje je močno okrepil kampanjo ubijanja nasprotnikov z brezpilotnimi letali. Že v prvem letu predsedovanja je ukazal desetkrat več napadov kot Bush, do leta 2014 pa je bil na Sirijo in Irak izveden 13.501 bombni napad.

Bombardiraj vse Za njim je prišel Donald Trump, ki je uporabo brezpilotnih letal liberaliziral in še povečal njihovo tajnost. Bombe so letele od zahodne Afrike do Pakistana in Afganistana. Tudi on pa se je proslavil v Iraku. Na letališču v Bagdadu je dal ubiti iranskega generala Kasema Sulejmanija in poveljnika iraške šiitske milice Kataib Hezbolah Abu Mahdija al Muhandisa. Iraške oblasti so zaradi tega izdale nalog za aretacijo Donalda Trumpa. Irak je po novem suverena država. Kdor hoče tam ubijati iz zraka, mora zaprositi za dovoljenje. Drugih posledic ni bilo. Uboj dveh visokih poveljnikov bi bil dober razlog za svetovno vojno, vendar so Iranci ravnali pametno. Simbolično so bombardirali nekaj praznih šotorov v ameriško-slovenskem oporišču v Iraku. Žrtev ni bilo. Iranci pa so pomotoma sestrelili ukrajinsko potniško letalo, ko je zapuščalo Teheran. Kot je običajno v teh spopadih, so bile razen generalov vse žrtve civilne.