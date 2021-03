Kasneje je soustanovil svetovalno podjetje in še danes se kot avtor, predavatelj ter docent na visoki šoli v bavarski prestolnici trudi »graditi mostove med filozofijo, religijo in družbo ter gospodarstvom«. Te dni je 67-letni duhovnik oznanil svojo ljubezen do 27 let mlajšega partnerja in napovedal, da se nameravata v kratkem poročiti. Za nemško revijo Bunte je povedal, da je že v samostanu vedel, da je naklonjen moškim, a je trajalo nekaj časa, preden je sprejel odločitev, da bo o svojih nagnjenjih tudi javno spregovoril. »Razmišljal sem, da smo vsi navadni smrtniki, in zagotovo nočem svoje naklonjenosti vse življenje skrivati. Hočem, da je moja ljubezen javna in uradna.« Dvanajstega marca bo tako s svojim partnerjem sklenil zakonsko zvezo na münchenskem magistratu, kjer ju bo poročil sam župan Dieter Reiter. Kljub temu bi Bilgri rad še naprej ostal duhovnik. V Rimskokatoliški cerkvi to seveda ni mogoče, toda Bilgri je decembra sporočil, da je izstopil iz nje in se pridružil starokatolikom. »V tej cerkvi je uresničeno vse, kar je pravzaprav moja vizija katolištva v modernem svetu. Kajti ne verjamem več v iskreno voljo po reformah v Rimskokatoliški cerkvi,« je utemeljil svojo odločitev. Starokatoliška cerkev je namreč precej bolj moderna, kot bi sklepali iz njenega imena. Celibat pri starokatolikih ni zavezujoč, ženske so lahko posvečene v duhovnice, dovoljeni sta ločitev in ponovna poroka, prav tako ta cerkev ne nasprotuje porokam istospolnih partnerjev.