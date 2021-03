To pomeni, da prekinitev nosečnosti ni legalna niti v primeru, če gre za posilstvo, prav tako ne igra nobene vloge, če je zarodek tako težko deformiran, da ni sposoben preživetja. Celo takrat, ko je zaradi nosečnosti ogroženo življenje matere, zakon še vedno prepoveduje splav. Gre za najbolj strogo prepoved prekinitve nosečnosti v vsej Evropski uniji in na svetu se najde le nekaj manj kot 20 držav, v katerih je zakonodaja podobno omejujoča. Tudi kazen za kršitev tega zakona je visoka: ženskam, ki ilegalno splavijo, lahko dosodijo do tri leta zaporne kazni. Tiste z več denarja zato raje odidejo na poseg v tujino, preostale poskušajo doma na različne načine, zaradi posledic pa pogosto končajo v bolnišnici. V času pandemije pa tudi tiste, ki imajo denar, ne morejo na poseg v tujino. Natalie Psala noče sprejeti tega, da drugi odločajo o njenem telesu. V želji, da bi pomagala dekletom in ženskam, ki so se znašle v stiski, je pomagala ustanoviti organizacijo Doctors for Choice (Zdravniki za izbiro), v kateri se skupaj s svojimi kolegi iz različnih vej medicine zavzema za dekriminalizacijo splava na Malti. Organizacija skuša pomagati ženskam v neželeni nosečnosti, pa tudi izobraževati in informirati o zdravju žensk, kontracepciji ter prekinitvi nosečnosti. Tiste, ki so se znašle v stiski, nevladna organizacija največkrat napoti na spletno stran Women on Web (Ženske na spletu). Gre za stran neprofitne organizacije, ki pomaga ženskam v tistih državah, kjer jim je onemogočen legalen dostop do splava. Preko spletne strani, ki je na voljo v 26 jezikih, je mogoče zaprositi za tablete za zgodnjo prekinitev nosečnosti. Glede na število prebivalstva prihaja največ prošenj zanje iz Južne Koreje, Poljske in Malte.