Frančiška so danes ob prihodu na zgodovinski obisk Iraka na bagdadskem letališču pozdravili iraški premier Mustafa al Kadimi ter različne folklorne in plesne skupine. Nato je sledilo srečanje z iraškim predsednikom Barhamom Salihom, ki je leta 2019 papeža tudi uradno povabil na obisk, ter drugimi vladnimi in verskimi predstavniki.

Poglavar 1,3 milijarde kristjanov po svetu je v govoru v predsedniški palači tudi izpostavil globoke korenine krščanstva v Iraku. »Starodavna prisotnost kristjanov v tej deželi in njihov prispevek k življenju naroda predstavljajo bogato dediščino, s katero želijo še naprej služiti vsem,« je dejal papež Frančišek. Iraške uradnike je sveti oče tudi pozval, naj se borijo proti korupciji, zlorabi oblasti ter nespoštovanju zakonov v državi.

Papež, ki velja za vidnega zagovornika medverskega dialoga, se je spomnil tudi na druge ogrožene manjšine v Iraku. »Tu, med toliko trpečimi se moje misli obračajo na Jazide, nedolžne žrtve nesmiselnih in surovih grozodejstev,« je dejal.

Papež Frančišek je danes prispel na zgodovinski obisk Iraka. Letalo s papežem je pristalo v iraški prestolnici Bagdad. To je prvi obisk kakega papeža v Iraku in hkrati prvi obisk v tujini od začetka pandemija covida-19 za sedanjega poglavarja rimokatoliške cerkve.

Kristjani v Iraku, ki je pretežno muslimanski, so že dlje časa preganjani. Številčno se je njihova skupnost v zadnjih desetletjih zelo skrčila. Nekoč je v Iraku živelo okoli milijon kristjanov, danes jih je po ocenah od 250.000 do 400.000.