Kot so sporočili iz komisije, je Gorenjska gradbena družba v zahtevku za revizijo izpodbijala odločitev projektnega podjetja 2TDK, da mu sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka ne prizna. Naročnik, torej 2TDK, vlagatelju sposobnosti za sodelovanje ni priznal, ker je ugotovil, da vlagatelj s priglašenim referenčnim projektom ni izkazal izpolnjevanja pogoja za sodelovanje. Naročnik je namreč zahteval, da kandidati izkažejo, da so po metodi NATM zgradili predorske cevi v dolžini najmanj 6 kilometrov. Vlagatelj se je v prijavi skliceval na referenčni projekt Kompleks Blanka.

Vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je naročnik na podlagi dokazil, ki jih je v postopku oddaje javnega naročila predložil vlagatelj, ugotovil, da v okviru priglašenega referenčnega projekta po metodi NATM niso bile zgrajene predorske cevi v skupni dolžini 6 kilometrov. Vlagatelj s priglašenim referenčnim projektom ni izkazal izpolnjevanja naročnikovih zahtev, zato naročniku ni mogoče očitati kršitev, ko vlagatelju ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ni izkazal drugih zatrjevanih naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega.

Postopek pravnega varstva pred komisijo zaključen

Komisija je s tem odločila o vseh zahtevkih za revizijo, ki so bili vloženi v tej fazi postopka pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za gradnjo objektov drugega tira železniške proge na odseku Divača-Črni Kal in na odseku Črni Kal-Koper. S tem je postopek pravnega varstva pred komisijo zaključen, so dodali.

2TDK je sicer usposobljenost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradbena dela na odsekih nove železniške povezave med Divačo in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Koprom priznal avstrijskemu Strabagu z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir, Kolektorju CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin ter turškemu Cengizu.

Omenjeni gradbinci so morali finančne ponudbe za odsek Divača-Črni Kal oddati do četrtka. Konzorcija pod vodstvom avstrijskega Strabaga in domačega gradbinca Kolektor CPG sta oddala ponudbi v višini nekaj manj kot 463,5 milijona evrov in nekaj nad 403,6 milijona evrov. Ponudbi sta veljavni.

Rok za oddajo finančnih ponudb za del Črni Kal-Koper pa je 2TDK v torek podaljšal na 8. marec. Kot razlog so navedli dejstvo, da Državna revizijska komisija o revizijskem zahtevku za ta del še ni odločila.