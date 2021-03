Ponekod v osrednji in južni Sloveniji se bo meja sneženja lahko spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo še od 10 do 15 stopinj Celzija, popoldne in zvečer pa se bo od severovzhoda hitro hladilo. V soboto bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj bo mrzlo, čez dan pa postopno nekoliko topleje.