Lopovi gurmani

Prejšnji teden smo po tihem zavidali (plen, ne to, da so ju ujeli) čokoladnima banditoma, ki sta si v trgovini v Pulju nagrabila neverjetnih 150 čokolad in jih neopaženo odnesla mimo blagajne. »Pravica – skazica« je znova opravila svoje in sladkosnedna dvojica se je znašla v nemilosti policije. Nepridipravi kradejo res vse, kar jim pride pod roke. Pisali smo že o krajah železniških tirov, samokolnic, pločevink pijače, vinjete, šampona…, tokrat pa poročamo o skupini malce bolj gurmanskih lopovov. Hrvaški mediji namreč poročajo, da je nekdo v dveh tednih v Zalužnici blizu Plitviških jezer večkrat vlomil v hišo 63-letnika iz Zagreba, iz katere so faloti odnesli bolj ali manj vse, kar je bilo vredno, lajtmotiv pa so bile mesnine. Mnogo njih, in sicer kar sto kilogramov sušenega svinjskega mesa, zraven pa še kakih 40 litrov rakije. Da mesek ne obleži v želodcu.