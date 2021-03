Junak tekme v Chicagu je bil Alex Killorn, ki je tik pred zvokom sirene zadel za končnih 3:2. Tampa je tako prišla do svoje šeste zaporedne zmage, tokrat le desetinko pred koncem tekme. Killorn je preusmeril plošček po strelu Victorja Hedmana. "Ko sem se obrnil, so mi s klopi zavpili, naj streljam. Ni bilo prav veliko časa, on pa je bil potem na pravem mestu ob pravem času v zadnji sekundi," je dogajanje opisal Hedman. Pri zmagovalcih se je izkazal tudi vratar Andrej Vasiljevski s 35 obrambami.

Podaljšek je odločil tudi tekmo med Montrealom in Winnipegom. Ni bil tako razburljiv kot v Chicagu, odločitev pa je padla pol minute pred koncem, ko je za zmago Winnipega s 4:3 zadel Pierre-Luc Dubois.

Philadelphia je pripravila preobrat na tekmi s Pittsburghom. Ta je zadel trikrat v le minuti in 11 sekundah v prvi tretjini, toda lepe prednosti ni znal zadržati. Še v prvi tretjini je Philadelphia znižala na 1:3. Glavni za preobrat pa je bil Claude Giroux, ki je najprej v zadnji tretjini zadel za priključek na 2:3, potem podal za izenačujoči zadetek Scotta Laughtona, dobri dve minuti pred koncem pa nato dosegel še drugi gol za končnih 4:3. "V tej skrajšani sezoni bo pomembna vsaka tekma. Dobro smo se vrnili, mislim, da nam je prvič v sezoni uspelo nekaj podobnega. Lepo je, da smo videli, da znamo, to nam bo še kdaj prišlo prav," je po zmagi dejal Giroux. Pri Pittsburghu se je po eni tekmi prisilnega počitka zaradi koronskih pravil zvezdnik Sidney Crosby vrnil s podajo.

V ekipi Calgaryja pa so opravili trenersko menjavo. Geoff Ward je izgubil službo trenerja, namesto njega bo hokejiste Calgaryja zdaj vodil Darryl Sutter. Ta je bil v tej vlogi že med letoma 2002 in 2006, pozneje tudi direktor kluba, kot trener pa je nazadnje vodil Los Angeles Kings v sezoni 2016/17.