"Vidite, da mu zaupamo, želimo, da ima žogo v teh trenutkih in vedno pride skozi," je povedal Dragić. "Res je čudovito opazovati ga, kaj vse zmore. Lahko preigrava, pride do črte prostih metov in vrže."

Dragić je devet od 13 točk dosegel v drugem delu tekme. Pri pelikanih se je poznala odsotnost prvega zvezdnika Ziona Williamsona. Butler je izpustil zadnji dve tekmi zaradi vnetja v desnem kolenu.

Na parket so stopili tudi košarkarji Denver Nuggets, ki so v gosteh s 113:103 premagali Indiana Pacers. Novo priložnost je dobil Vlatko Čančar. Skupno je igral 15 minut, v tem času pa v statistiko vpisal sedem točk, tri skoke in podajo.

Največje presenečenje so pripravili košarkarji Washington Wizards, ki so s pomočjo 33 točk Bradleyja Beala in 27 točk Russella Westbrooka premagali Los Angeles Clippers s 119:117.

Košarkarji Boston Celtics so ugnali Toronto Raptors s 132:125, ekipa New York Knicks je bila boljša od Detroit Pistons s 114:104.

Moštvo Memphis Grizzlies je le za eno točko izgubilo tekmo z Milwaukee Bucks (111:112). Mož odločitve je bil Jrue Holiday, ki je za dve sekundi prehitel zvok sirene. Ekipa Bucks je vpisala še šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. V ospredju je bil Giannis Antetokounmpo s 26 točkami, 11 skoki in osmimi podajami.

San Antonio Spurs je bil slabši od Oklahoma City Thunder s 102:107.

Košarkarji Phoenix Suns so visoko premagali Golden State Warriors s 120:98, medtem ko so bili košarkarji Portland Trail Blazers boljši od Sacramento Kings s 123:119. Igralec tekme je bil član Portlanda Damian Lillard, ki je 15 od 44 točk dosegel v zadnji četrtini.

Pred All Star odmorom je na vrhu vzhodne konference ekipa Philadelphia 76ers (24-12). Dragićev Miami zaseda šesto mesto z 18 zmagami in 18 porazi.

V razvrstitvi zahodne konference vodi Utah Jazz (27-9) pred Phoenix Suns (24-11) in Los Angeles Lakers (24-13).

Čančarjev Denver (21-15) je šesti, Dallas Mavericks (18-16) Luke Dončića osmi.