Srebanje kave na gostinskem vrtu bo ponekod spet dovoljeno

Posavci, Kočevci, Belokranjci in Dolenjci bodo lahko od ponedeljka znova posedali na gostinskih vrtovih in terasah ter srebali kavo ali pili pivo. To darilo za dan žena jim je namenila vlada kot nagrado za najboljšo epidemiološko sliko v državi, kar zadeva covid-19.